нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://nnna.ru/blogdk
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о процессе восстановления защитника Юрия Жиркова. Игрок получил травму во время ЧМ-2018.
«Жирков? Ждем, насколько методы лечения принесут результат. Будем смотреть. Возможно, предстоит лечение без операции. У меня нет информации, на сколько он выбыл.
Кокорин с командой в Копенгаген не прилетел. Начал тренироваться недавно в общей группе. Мы ждем его возвращения», – сказал Семак.
Матч «Копенгаген» – «Зенит» пройдет завтра и начнется в 22:00 по московскому времени.