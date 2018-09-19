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    Семак: «Жирков? У меня нет информации, на сколько он выбыл»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о процессе восстановления защитника Юрия Жиркова. Игрок получил травму во время ЧМ-2018.

    «Жирков? Ждем, насколько методы лечения принесут результат. Будем смотреть. Возможно, предстоит лечение без операции. У меня нет информации, на сколько он выбыл.

    Кокорин с командой в Копенгаген не прилетел. Начал тренироваться недавно в общей группе. Мы ждем его возвращения», – сказал Семак.

    Матч «Копенгаген» – «Зенит» пройдет завтра и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.09.2018 21:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -37

      viktordavirov 20 сентября 2018, 02:56

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://nnna.ru/blogdk

      -2
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      Рейтинг: +11821

      igo123 20 сентября 2018, 00:20

      про Маману еще забыли написать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 19 сентября 2018, 22:21

      Семак:"Я же всего лишь гл.тренер.. Откуда я знаю? Я до сих пор под впечатлением от ролика про его жену"...
      ...И,уберите этого противноголосова шнобеля с матчей..Так противно,что хоть не смотри...

      1
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      Рейтинг: +30

      Danko1987 19 сентября 2018, 22:15

      Семак: Жирков !? А кто это !???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +263

      Джавел. 19 сентября 2018, 22:05

      А что за тренер, который не владеет информацией о состоянии своих игроков...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 сентября 2018, 21:55

      Гена знает

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 сентября 2018, 21:29

      Есть медицинский штаб, тренер реабилитолог, консультируются у ведущих специалистов в клиниках Питера. Поэтому методикой, тактикой лечения и реабилитацией занимаются доктора, а не тренер и уже тем более не ГСО с его вбросами в СМИ.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 21:24

      Гена Орлов сказал, что Жирков закончит карьеру, не выходя на поле после травмы

      1
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