Семак: «Жирков? У меня нет информации, на сколько он выбыл»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о процессе восстановления защитника Юрия Жиркова. Игрок получил травму во время ЧМ-2018.

«Жирков? Ждем, насколько методы лечения принесут результат. Будем смотреть. Возможно, предстоит лечение без операции. У меня нет информации, на сколько он выбыл.

Кокорин с командой в Копенгаген не прилетел. Начал тренироваться недавно в общей группе. Мы ждем его возвращения», – сказал Семак.

Матч «Копенгаген» – «Зенит» пройдет завтра и начнется в 22:00 по московскому времени.