Мане: «Травма Фирмино? Он мог бы играть и с одним глазом»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился мнением об игре форварда Роберто Фирмино. В выходные во время матча 5-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» бразилец получил травму глаза, его участие в игре с «ПСЖ» с Лиге чемпионов было под вопросом.
«Я думаю, Фирмино не нужен глаз, чтобы играть. Я сказал ему об этом. В понедельник отослал ему сообщение: «Давай, Бобби, ты нужен нам».
Вы видели, как он уже забивал не глядя. Я думаю, ему не нужен глаз, чтобы играть», – сказал Мане.
Фирмино чуть не потерял глаз. И сделал из этого празднование
Источник: Skysports