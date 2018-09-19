Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мане: «Травма Фирмино? Он мог бы играть и с одним глазом»

    Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился мнением об игре форварда Роберто Фирмино. В выходные во время матча 5-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» бразилец получил травму глаза, его участие в игре с «ПСЖ» с Лиге чемпионов было под вопросом.

    «Я думаю, Фирмино не нужен глаз, чтобы играть. Я сказал ему об этом. В понедельник отослал ему сообщение: «Давай, Бобби, ты нужен нам».

    Вы видели, как он уже забивал не глядя. Я думаю, ему не нужен глаз, чтобы играть», – сказал Мане.

    Фирмино чуть не потерял глаз. И сделал из этого празднование

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2018 20:14
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 14:36

      Неприятный получился инцидент. Здоровья Роберто.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 20 сентября 2018, 11:04

      СРОЧНО ДАТЬ ПРОЗВИЩЕ ТАСТАО!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 20 сентября 2018, 07:59

      он ваще иногда забивает не смотря на ворота)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 19 сентября 2018, 20:35

      Так он и играл с одним глазом учитывая что ему пришлось щурится больным глазом.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11