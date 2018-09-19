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    Фирмино чуть не потерял глаз. И сделал из этого празднование


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    Голосов: 3
    19.09.2018 17:50
    Его сразу же повторил Мане.

    В воскресенье «Ливерпуль» переиграл «Тоттенхэм» (2:1). Матч запомнился обилием жестких моментов, но в одном из них были нарушены все возможные рамки.

    На 70-й минуте защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген полез в единоборство с Роберто Фирмино и неаккуратно ткнул в глаз бразильца. В результате Фирмино, успевший забить гол в этой встрече, ушел с поля с царапиной возле глаза.

    Вчера «Ливерпуль» обыграл в матче Лиги чемпионов обыграл «ПСЖ». В этой встрече снова отличился Фирмино. Но только после матча болельщики узнали о героизме нападающего. «Его глаз...Бобби не мог открыть его до сегодняшнего утра. Я не хотел ставить его на игру, но Фирмино сам захотел этого, вышел и забил гол», – рассказал Юрген Клопп.

    Фирмино, кстати, превратил травму в прикольное шоу. После гола в ворота «ПСЖ» он подбежал к трибуне, закрывая левый глаз. Челлендж моментально подхватили одноклубники – точно таким же образом свой гол отпраздновал и Садио Мане.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
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