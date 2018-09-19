Уткин: «Посмотрев на обаятельную и весьма сексуальную внешность Глушакова, несложно себе представить, что он ходит налево»

Комментатор Василий Уткин выразил мнение об отстранении из «Спартака» капитана команды Дениса Глушакова, и о скандальном видео, после которого жена футболиста Дарья подала на развод.

«Когда жена ловит за хрен капитана самой популярной команды в стране, это всегда бывает событием. Даже в Бангладеше. Но не всегда бывает случайностью. Например, если это видео снято зимой, а появляется в свет в сентябре, наверное, это происходит неспроста.

Когда это происходит на той же самой неделе, когда капитан самой популярной в стране команды из своего инстаграма делает лайк стихотворению, которое высмеивает главного тренера этой команды… Сам по себе инцидент тоже плевый. Но раз уж из него начинает разгораться пламя и сразу за этим появляется видео, где жена футболиста вроде как ловит его за хрен, это еще сложнее считать стечением обстоятельств.

Давайте считать, что мы с вами уже решили: это не стечение обстоятельств. Давайте теперь посмотрим, к чему это все может привести. Например, с позиции клуба. Клуб, наверное, давно считает и, видимо, небезосновательно, что переплачивает Денису Глушакову. Но разорвать контракт с капитаном на основании лайка в инстаграме невозможно. Это не оговорено. Оговорено продвижение клуба через социальные сети, недопустимость опорочивания клуба через социальные сети. Ну а такой случай невозможно предусмотреть, и самое главное: ну кто вам докажет, что это сам Денис Глушаков поставил лайк? У него не авторизованный инстаграм. Вообще мало ли, может, кто-то за него его ведет. Таких случаев пруд пруди. Во всяком случае это можно сказать и обратное не докажешь. А вот опорочить Дениса Глушакова, сделать невыносимым для него существование и заставить его искать другое место – вот это очень даже возможно.

Это касается даже не его семьи, потому что, как мы знаем, видео снято давно. Если бы дело было в его публикации с точки зрения интересов развода, это тоже можно было бы сто раз сделать. В общем, кто-то пользуясь случаем делает для Дениса Глушакова невыносимым существование в ранге капитана «Спартака», а, возможно, и игрока этого клуба.

Кто может быть в этом заинтересован? Ну, разумеется, клуб. Другое дело, что у клуба радетелей еще больше, чем потенциальных ведущих у инстаграма Глушакова. В конце концов, ну мало ли кто. Неужели кто-то допускает, неужели кто-то не знает, что футболисты часто ходят налево. Посмотрев на обаятельную и весьма сексуальную внешность Глушакова, несложно себе представить. Со стороны говорят, конечно. Соседи говорят, сплетники говорят. Наверное, ходок. Мы этого точно не знаем, но люди говорят. То есть, падает все это на очень и очень благоприятную почву. Но исходя из обстоятельств брачного скандала, тоже невозможно заставить Дениса Глушакова разорвать контракт. Можно лишь сделать его существование в Москве невыносимым и стыдным. Зачем это может быть нужно? И тут мы обращаемся к политике больших российских клубов. Таков «Локомотив», таков и «Зенит». Таков, наверное, был «Рубин», но там часто меняются хозяева, и поэтому все меняется часто. Не таков только ЦСКА.

Команда «Спартак» стала чемпионом, надо отблагодарить ведущих футболистов: Глушакова, Комбарова, кого-то еще. Надо поднять им контракты. Надо дать им понять, что клуб в них верит. Но в России, где деньги по сути являются единственным стимулом, это делать крайне недальновидно и даже по-своему преступно. Вот и сейчас. Кто скажет, что Глушаков не был знаменем «Спартака» в чемпионском сезоне? Да был, конечно. Глушаков – это похороны. Именно в инстаграме Глушакова появилось вообще появилась традиция публиковать победные фотографии в победной раздевалке. Теперь это делают практически все российские клубы после значимых матчей. Это синоним пути к чемпионству. Но люди знающие, и люди не очень подверженные эйфорий прекрасно понимают, что Глушаков, Комбаров и некоторые другие футболисты просто вывернули себя наизнанку, за что им, кстати, честь и хвала, в том самом чемпионском сезоне. И прыгнули выше головы. Рассчитывать на то, что они будут так играть всегда, да еще и закреплять это так или иначе контрактно, бонусно и прочее. Как минимум наивно.

Так бывало в «Зените», так сейчас в «Локомотиве» обстоит дело. Вон Эдер, который денег-то не стоил, подписали контракт на два года. В общем, это такая российская традиция. На чем она базируется сейчас совершенно неважно. Сейчас совершенно очевидно: Глушаков по всем объективным показателям не может быть лидером «Спартака». Он остался его капитаном, его снова выбрали. Этому не воспрепятствовали. Он остается на контракте, ему не искали новый клуб, его даже не решились посадить на лавку. Это типичный менеджмент «Спартака»: авось как-нибудь само рассосется. Я сейчас не имею в виду банные кадры с участием Дениса. И вот в конце концов мы видим, как рассасывается. Как бы пытаются избежать скандала: ну чего шумно убирать капитана на лавку или отнимать повязку, или еще что-то в этом роде. Хотя и то, и другое, и третье давно назрело. Глушаков не основной игрок «Спартака» сейчас и вряд ли им уже когда-то будет. И не потому что он распустился, а потому что чемпионский год был для него колоссальным форсажем, который отчасти изжег его, наверное. И слава богу, что у него был такой сезон. Такое бывает далеко не у каждого.

Короче говоря – Глушаков, уходи. Было бы написано сейчас на двери в соответствующем офисе московского клуба. И вот теперь это близко как никогда. Все это адски некрасиво. Тем более, что Глушаков кто угодно, но никак не изверг. В конце концов простите, но изменять жене будучи футболистом… Не то чтобы это сам бог велел, но как бы это подразумевается. Что бы мы с вами думали о футболистах былых времен, если бы тогда существовали социальные сети, видеонаблюдение и инстаграм. Я вас уверяю: вот когда это байки спустя много лет, как они безобидны и прекрасны. А когда это происходит онлайн, тут-то и возникает скандал.

Чего стоят лайки? Лайки стоят очень многого. Но для кого? Отдадим себе отчет, что в Англии лайк стоит одно, в Бразилии лайк стоит тоже много, но другое. А в России бизнес футбольных клубов и их популярность в общем-то мало зависят от такой вещи как репутация. Тем более репутация семьянина, еще что-то в этом роде. Примеров очень много, их даже не имеет смысла приводить. Делать из Глушакова чудовище, который на свои деньги построил в родном городе стадион, содержит его, проводит там турнир, какие-то детские мероприятия… Но очень хочется все перечеркнуть, чтобы исправить когда-то сделанную ошибку, когда-то нерасчетливо потраченные деньги, когда-то принятое решение. И сам Глушаков, как и любой спортсмен, разумеется, смотрит на себя критически. Ему все еще кажется, что он молод, обаятелен, привлекателен. Вот все эти люди и сошлись в одном, и привели к скандалу», – сказал Уткин.

К шуму вокруг Глушакова есть вопросы. Кажется, дело не в лайках