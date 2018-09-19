Милинкович-Савич продлит контракт с «Лацио». В нем не будет суммы отступных

Полузащитник «Лацио» Сергей Миликович-Савич подпишет новый контракт с клубом.

Летом к сербу проявляли интерес многие топ-клубы Европы, включая «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», но в итоге футболист решил остаться в Риме.

Скорее всего, по новому договору зарплата хавбека повысится в два раза. При этом в контракте не будет прописан пункт об отступных.

Нынешнее соглашение Милинковича-Савича с «Лацио» рассчитано до 2022 года. В этом сезоне он принял участие в четырех матчах.