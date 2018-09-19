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    Милинкович-Савич продлит контракт с «Лацио». В нем не будет суммы отступных

    Полузащитник «Лацио» Сергей Миликович-Савич подпишет новый контракт с клубом.

    Летом к сербу проявляли интерес многие топ-клубы Европы, включая «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», но в итоге футболист решил остаться в Риме.

    Скорее всего, по новому договору зарплата хавбека повысится в два раза. При этом в контракте не будет прописан пункт об отступных.

    Нынешнее соглашение Милинковича-Савича с «Лацио» рассчитано до 2022 года. В этом сезоне он принял участие в четырех матчах.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    19.09.2018 16:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 19 сентября 2018, 20:19

      Как говорила одна небезызвестная личность на ютубе: "Как его там...Маликович-Сикович?"))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 19 сентября 2018, 18:02

      Количества пиара Савича не соответствует его результатам на данный момент.

      1
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