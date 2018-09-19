Кафельников: «Извинюсь публично, если Глушаков, Комбаров и Самедов скажут, что никаких проблем между тренером и игроками нет»

Бывший теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников назвал условие, при котором принесет публичные извинения защитнику красно-белых Дмитрию Комбарову и полузащитникам Денису Глушакову и Александру Самедову.

Ранее Кафельников заявил, что вышеперечисленные футболисты возглавляют бунт игроков москвичей против главного тренера команды Массимо Карреры, который отказался поддержать Роман Зобнин.

«Обещаю публично извиниться за свой «говновброс» перед теми, кого ранее обвинил в бунте внутри клуба в одном случае: если Глушаков, Комбаров и Самедов скажут, что я солгал, и никаких проблем между тренером и игроками нет. Точка», – написал Кафельников в твиттере.