Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кафельников: «Извинюсь публично, если Глушаков, Комбаров и Самедов скажут, что никаких проблем между тренером и игроками нет»

Кафельников: «Извинюсь публично, если Глушаков, Комбаров и Самедов скажут, что никаких проблем между тренером и игроками нет»

19 сентября 2018, 16:42
7

Бывший теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников назвал условие, при котором принесет публичные извинения защитнику красно-белых Дмитрию Комбарову и полузащитникам Денису Глушакову и Александру Самедову.

Ранее Кафельников заявил, что вышеперечисленные футболисты возглавляют бунт игроков москвичей против главного тренера команды Массимо Карреры, который отказался поддержать Роман Зобнин.

«Обещаю публично извиниться за свой «говновброс» перед теми, кого ранее обвинил в бунте внутри клуба в одном случае: если Глушаков, Комбаров и Самедов скажут, что я солгал, и никаких проблем между тренером и игроками нет. Точка», – написал Кафельников в твиттере.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Каррера Массимо
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Alllex68
1537364690
Кафель ты достал
Ответить
Alllex68
1537364719
Тебе какое дело?
Ответить
Евгений П
1537365400
Неужели Кафельников не понимает,что его комментарии хуже и дибильнее комментариев необразованных глоров-школьников?..
Ответить
Мары
1537368021
Не понимаю с какой стороны там Кафельников. Если проблемы в команде есть, то и решаться они будут в команде. Кафельников решил в Дом 2 поиграть что ли ? Это позиция не болельщика , а тупого идиота, не понимающего , что своими высказываниями он делает только хуже.Вместо того чтоб думать об игре, футболист будет думать о дрязгах, его преследующих.
Ответить
Makaweli
1537378632
Да хоть обос.. рись публично, чем шняги нести, лучше бы занялся воспитанием дочери, ато растёт ******... дью, и наркоманкой!
Ответить
prezent2017
1537382450
Роман Зобнин не в свинарнике воспитан, потому и отказался.
Ответить
Главные новости
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
3
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
2
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
6
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
5
Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова
09:27
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:33
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:31
Где смотреть матч «Факел» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:29
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
6
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
5
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
6
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
4
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
5
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
6
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
6
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
1
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+