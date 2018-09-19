Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кафельников: «Извинюсь публично, если Глушаков, Комбаров и Самедов скажут, что никаких проблем между тренером и игроками нет»

    Бывший теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников назвал условие, при котором принесет публичные извинения защитнику красно-белых Дмитрию Комбарову и полузащитникам Денису Глушакову и Александру Самедову.

    Ранее Кафельников заявил, что вышеперечисленные футболисты возглавляют бунт игроков москвичей против главного тренера команды Массимо Карреры, который отказался поддержать Роман Зобнин.

    «Обещаю публично извиниться за свой «говновброс» перед теми, кого ранее обвинил в бунте внутри клуба в одном случае: если Глушаков, Комбаров и Самедов скажут, что я солгал, и никаких проблем между тренером и игроками нет. Точка», – написал Кафельников в твиттере.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2018 16:42
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2018, 21:40

      Роман Зобнин не в свинарнике воспитан, потому и отказался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Makaweli 19 сентября 2018, 20:37

      Да хоть обос.. рись публично, чем шняги нести, лучше бы занялся воспитанием дочери, ато растёт ******... дью, и наркоманкой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 19 сентября 2018, 17:40

      Не понимаю с какой стороны там Кафельников.
      Если проблемы в команде есть, то и решаться они будут в команде.
      Кафельников решил в Дом 2 поиграть что ли ? Это позиция не болельщика , а тупого идиота, не понимающего , что своими высказываниями он делает только хуже.Вместо того чтоб думать об игре, футболист будет думать о дрязгах, его преследующих.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 19 сентября 2018, 16:56

      Неужели Кафельников не понимает,что его комментарии хуже и дибильнее комментариев необразованных глоров-школьников?..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3136

      m40 > Евгений П 19 сентября 2018, 18:43

      А может он псевлоболельщик Спартак, а на самом деле обычный тролль, который именно этого и добивается...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 16:45

      Тебе какое дело?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 16:44

      Кафель ты достал

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11