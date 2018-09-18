Эрнандес – болельщикам ЦСКА: «Спасибо за поддержку и привязанность»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес поблагодарил болельщиков команды за поддержку. Уругваец ранее получил травму.

«Всем привет! Прежде всего хотел бы поблагодарить всех за сообщения, присланные в последние дни. Я получил травму, и мне понадобится некоторое время на восстановление.

Постараюсь сделать всe, что от меня зависит, чтобы вернуться в игровую форму как можно скорее. Всех обнимаю и большое спасибо за вашу поддержку и привязанность», – написал игрок.

Эрнандес пришел в команду летом.