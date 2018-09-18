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    Эрнандес – болельщикам ЦСКА: «Спасибо за поддержку и привязанность»

    Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес поблагодарил болельщиков команды за поддержку. Уругваец ранее получил травму.

    «Всем привет! Прежде всего хотел бы поблагодарить всех за сообщения, присланные в последние дни. Я получил травму, и мне понадобится некоторое время на восстановление.

    Постараюсь сделать всe, что от меня зависит, чтобы вернуться в игровую форму как можно скорее. Всех обнимаю и большое спасибо за вашу поддержку и привязанность», – написал игрок.

    Эрнандес пришел в команду летом.

    Источник: Twitter

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    18.09.2018 23:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24996

      bset 19 сентября 2018, 15:09

      Ломайся пореже, Абель!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 сентября 2018, 04:11

      Здоровья, Абель!

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