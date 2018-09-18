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    Ребров: «Свинина в «Спартаке» под запретом»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал, как нужно правильно питаться, а также о том, какие продукты запрещены к употреблению в московском клубе.

    «Питание – отдельная тема, в «Спартаке» узнал, кто такой нутриционист.

    Раздельное питание – это основа. Мы же любим есть первое, второе, третье и сладкое: все это мешаем, начинается процесс брожения. Если ты ешь мясо, то ни в коем случае не притрагивайся к рыбе. Иначе организм будет переваривать дольше – это плохо. Питаться нужно через каждые три-четыре часа.

    Какие продукты в «Спартаке» под запретом? Свинина, майонез, кетчуп, масло, различные соусы», – сказал Ребров в интервью «Большому спорту».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2018 18:36
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 18 сентября 2018, 22:55

      Знаменитый тарасовский борщ, да не заесть сальцом... Гонит Ребров.

      0
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 18 сентября 2018, 22:05

      Своих не едят, каннибализм!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1030

      Ивантеевец 18 сентября 2018, 20:59

      А я-то думал они все-таки иногда каннибализмом промышляют)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 18 сентября 2018, 20:51

      Правильно, это такая же дичь, как омлет с курицей

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 18 сентября 2018, 20:39

      !!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: -34

      kiop46 18 сентября 2018, 19:40

      Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 сентября 2018, 19:37

      Свинина не жирная это то, что надо, а вот утятину есть не стоит, информационную в том числе...

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 сентября 2018, 19:28

      может опять кухарь насоветовал

      4
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 18 сентября 2018, 19:27

      Это правильно. Есть надо конину...и бакланов.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 18 сентября 2018, 19:21

      своих не едят...

      3
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