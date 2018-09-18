Ребров: «Свинина в «Спартаке» под запретом»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал, как нужно правильно питаться, а также о том, какие продукты запрещены к употреблению в московском клубе.

«Питание – отдельная тема, в «Спартаке» узнал, кто такой нутриционист.

Раздельное питание – это основа. Мы же любим есть первое, второе, третье и сладкое: все это мешаем, начинается процесс брожения. Если ты ешь мясо, то ни в коем случае не притрагивайся к рыбе. Иначе организм будет переваривать дольше – это плохо. Питаться нужно через каждые три-четыре часа.

Какие продукты в «Спартаке» под запретом? Свинина, майонез, кетчуп, масло, различные соусы», – сказал Ребров в интервью «Большому спорту».