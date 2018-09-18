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Ребров: «Свинина в «Спартаке» под запретом»

18 сентября 2018, 18:36
19

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал, как нужно правильно питаться, а также о том, какие продукты запрещены к употреблению в московском клубе.

«Питание – отдельная тема, в «Спартаке» узнал, кто такой нутриционист.

Раздельное питание – это основа. Мы же любим есть первое, второе, третье и сладкое: все это мешаем, начинается процесс брожения. Если ты ешь мясо, то ни в коем случае не притрагивайся к рыбе. Иначе организм будет переваривать дольше – это плохо. Питаться нужно через каждые три-четыре часа.

Какие продукты в «Спартаке» под запретом? Свинина, майонез, кетчуп, масло, различные соусы», – сказал Ребров в интервью «Большому спорту».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
Комментарии (19)
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erma
1537285368
У нас свинья священное животное! Понимать надо!
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oyabun
1537285566
Разрядил, так сказать, сегодняшнюю истерию.. ))) Спасибо!
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Garrincha58
1537286911
и лайки тоже оказались под запретом
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mihail200606
1537287716
своих не едят...
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тщмек 19
1537288068
Это правильно. Есть надо конину...и бакланов.
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Полная Канистра
1537288132
может опять кухарь насоветовал
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Рубик Докоян
1537288666
Свинина не жирная это то, что надо, а вот утятину есть не стоит, информационную в том числе...
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батог
1537292363
!!!!!!!!!!!!!!!
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wobaekat
1537293086
Правильно, это такая же дичь, как омлет с курицей
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Makaweli
1537297557
Своих не едят, каннибализм!
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