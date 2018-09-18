Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ловчев – об отстранении Глушакова и Ещенко: «Это глупость Карреры. Взрослый человек должен быть мудрее»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию с отстранением от тренировок с командой полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко.

    После домашнего поражения от «Ахмата» (1:2) в седьмом туре РПЛ актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал пост в инстаграме, раскритиковав главного тренера красно-белых Массимо Карреру. Под публикацией поставили лайки Глушаков и Ещенко, в результате чего, как сообщают СМИ, Каррера перевел футболистов в «Спартак-2».

    – Правильно ли отстранять игроков? Думаю, что это глупость Карреры. Взрослый человек должен быть мудрее. Он хотел запугать игроков? Мол, вы не имеете права меня высмеивать? Глупость это, только и всего. Если бы он мудро отнесся, то вызвал бы их, поговорил, спросил: что, ребята, происходит? А он взял людей от команды и отстранил, в дубль сослал. Они что, станут послушнее или бояться больше будут? В «Спартаке» никогда не строили команды на страхе. Для меня это глупость немудрого человека.

    – Вы сами бы как поступили на месте Карреры?

    – Ситуаций много. Я был тренером МФК «Спартак», и в Югорске собиралась группа из шести команд и играли каждый день, мы заняли третье место. И мне надо было прийти в гостиницу к ребятам в номер. Я подошел и понял, что они там пьют, но я прошел мимо. Разве я должен был наорать на них и отправить в дубль? Ничего страшного в этом нет, главное, как они играют. А любят или не любят меня – в конце концов, когда закончится контракт, дать им под жопу и все.

    – Учитывая не самые простые отношения между Каррерой с одной стороны и Глушакова, Ещенко и Комбарова с другой, кто покинет клуб раньше?

    – Наверное, Каррера не один это решение принял, а согласовал. Уверен, что не с Федуном, а с Измайловым, Родионовым. Думаю, что они приняли не совсем верное решение. А то, что внутри происходит, видно издалека. В последнем матче капитаном был Джикия, а не Глушаков, и это конфликтный момент. Если капитаном является Глушаков, ты отбираешь повязку, то ты уже идешь на конфликтную ситуацию. Эти же люди для него год назад еще были лучшими друзьями и вместе пили самогон и гуляли.

    – Как им помириться?

    – А что там мириться и в чем они перед ним виноваты? В том, что они прослушали эту песню и лайкнули Диму Назарова? Его, наверное, лайкнули миллионы болельщиков. Ну, давай, откажись от этих болельщиков. Есть один факт – надо доказывать результатом. Дима Назаров, с которым я дружу, записал стихи. Сделай так, чтобы через какое-то время Дима Назаров сказал, что ошибся. Я вспоминаю 70-е годы, когда великим был Кройф и как-то у него брали интервью и спросили: «А почему вас бьют, а вы не отвечаете?» А он ответил, что его Михелс всегда учил, что на все удары надо отвечать голом.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2018 17:29
    Рекомендуем
    Комментарии44
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 19 сентября 2018, 00:16

      Посмотрел бы я на Ловчева, который начал конфликтовать со своим тренером, то бишь Симоняном. Вылетел бы из Спартака в три секунды. А пример про МФК Спартак и свою мягкотелость вообще отстой. Пьют, да и хрен с ними. А то зайдёшь и в голову получишь от пьяных. И сдулся тренер Ловчев. А Глушаков - капитан и должен поддерживать тренера и помогать ему. А в Спартаке, походу, ситуация: либо - мы, либо - он. С Унаи Эмери мы это уже проходили.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 18 сентября 2018, 21:12

      ...кстати, про комбарова, васся!....он же лайк не поставил....значит дело не в лайках, а давнем и постоянном 3,14здабольстве виновников торжества...сами же спартачи всегда кричали - комбаров не дотягивает до уровня, привозит!...глушак - не тооот....ещенко не выполняет тренерские указания...кто все это кричал???...а теперь какой смысл обвинять во всем кареру? он вам золото принес!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 18 сентября 2018, 21:07

      ...вот михелс правильно сказал, васся!!!! а ловчев - нет!...решение конечно же принял не каррера, а скорее родионов...и наверняка уже еще до этого был разговор на тему атмосферы в коллективе...надо выстраивать новую команду с игроками прибывшими в усиление...если кто то мутит воду - с этим надо разбираться

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 18 сентября 2018, 20:21

      гнать их нужно было еще до начала чемпионата

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 18 сентября 2018, 20:13

      "Я подошел, понял, что они там пьют, прошел мимо." Потому то ты и "эксперт", а не тренер... Да и эксперт тот еще.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 18 сентября 2018, 20:03

      Тренер должен не только наказывать игроков но и знать что у них на душе и чем живут и разбираться без спешки вот тогда его будут игроки уважать как мудрого прежде всего человека а потом и как тренера.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      LIO1987 18 сентября 2018, 19:32

      Зашибись-то есть пропустить мимо ушей разлад в коллективе? Гнать вообще из Спартака в шею, и чтоб другие клубы не брали!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 18 сентября 2018, 19:04

      Теперь Спартак -2 порвёт всех...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 18 сентября 2018, 19:01

      Скажи мне, кто твой друг и я скажу кто ты. Как выясняется, друг Ловчева Дима Назаров.
      Что тогда можно ждать от комментария Ловчева? Да и всегда его комментарии были, в основном, антиспартаковские, всегда сквозило недовольством.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert > Т34 18 сентября 2018, 19:09

      Особенно в трудный для Спартака момент.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 18 сентября 2018, 18:50

      Лайк это повод, а причины гораздо глубже, не зря Дениса хотели продать, передумали и зря. 4-5 сытых чемпионов пора было выставлять.

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ > Одинокий волк Маквейд 18 сентября 2018, 18:59

      А Камбарик не поставил лайк по уважительной причине - в ночном клубе бухал.

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры > AlfavitЪ 18 сентября 2018, 19:17

      Причина уважительная, а жаль.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11