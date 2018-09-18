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  • Ловчев – об отстранении Глушакова и Ещенко: «Это глупость Карреры. Взрослый человек должен быть мудрее»

Ловчев – об отстранении Глушакова и Ещенко: «Это глупость Карреры. Взрослый человек должен быть мудрее»

18 сентября 2018, 17:29
45

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию с отстранением от тренировок с командой полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко.

После домашнего поражения от «Ахмата» (1:2) в седьмом туре РПЛ актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал пост в инстаграме, раскритиковав главного тренера красно-белых Массимо Карреру. Под публикацией поставили лайки Глушаков и Ещенко, в результате чего, как сообщают СМИ, Каррера перевел футболистов в «Спартак-2».

– Правильно ли отстранять игроков? Думаю, что это глупость Карреры. Взрослый человек должен быть мудрее. Он хотел запугать игроков? Мол, вы не имеете права меня высмеивать? Глупость это, только и всего. Если бы он мудро отнесся, то вызвал бы их, поговорил, спросил: что, ребята, происходит? А он взял людей от команды и отстранил, в дубль сослал. Они что, станут послушнее или бояться больше будут? В «Спартаке» никогда не строили команды на страхе. Для меня это глупость немудрого человека.

– Вы сами бы как поступили на месте Карреры?

– Ситуаций много. Я был тренером МФК «Спартак», и в Югорске собиралась группа из шести команд и играли каждый день, мы заняли третье место. И мне надо было прийти в гостиницу к ребятам в номер. Я подошел и понял, что они там пьют, но я прошел мимо. Разве я должен был наорать на них и отправить в дубль? Ничего страшного в этом нет, главное, как они играют. А любят или не любят меня – в конце концов, когда закончится контракт, дать им под жопу и все.

– Учитывая не самые простые отношения между Каррерой с одной стороны и Глушакова, Ещенко и Комбарова с другой, кто покинет клуб раньше?

– Наверное, Каррера не один это решение принял, а согласовал. Уверен, что не с Федуном, а с Измайловым, Родионовым. Думаю, что они приняли не совсем верное решение. А то, что внутри происходит, видно издалека. В последнем матче капитаном был Джикия, а не Глушаков, и это конфликтный момент. Если капитаном является Глушаков, ты отбираешь повязку, то ты уже идешь на конфликтную ситуацию. Эти же люди для него год назад еще были лучшими друзьями и вместе пили самогон и гуляли.

– Как им помириться?

– А что там мириться и в чем они перед ним виноваты? В том, что они прослушали эту песню и лайкнули Диму Назарова? Его, наверное, лайкнули миллионы болельщиков. Ну, давай, откажись от этих болельщиков. Есть один факт – надо доказывать результатом. Дима Назаров, с которым я дружу, записал стихи. Сделай так, чтобы через какое-то время Дима Назаров сказал, что ошибся. Я вспоминаю 70-е годы, когда великим был Кройф и как-то у него брали интервью и спросили: «А почему вас бьют, а вы не отвечаете?» А он ответил, что его Михелс всегда учил, что на все удары надо отвечать голом.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Ещенко Андрей Каррера Массимо Ловчев Евгений
Комментарии (45)
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Skull_Boy
1537281630
Правильно все Каррера сделал, что этих 2х гнилых выкинул, раз большинство болел Спартака за Карреру
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Рубик Докоян
1537281742
Лайки стали спусковым крючком. Все тянется ещё с прошлого года. Это видно было и по интервью Дениса, по его игре, по тяжелым переговорам при продлении контракта и т.д. Он мутит воду в команде, а не сплачивает игроком, не объединяет их вокруг общей цели для достижения тех задач, которые стоят перед клубом.
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Полная Канистра
1537282202
ловчик вы и есть самая глупость и что интересно НАСТОЯЩАЯ
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oyabun
1537283123
Да не за лайки их отстранили, надо же смотреть глубже! А за поху...стическое отношение к своей работе и разложение дисциплины в коллективе. А временное, надеюсь, отстранение, пойдет парням только на пользу. Осмыслят многое в своей жизни.
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ivany4
1537283834
Ловчев всегда всплывает не вовремя, и говорит не по делу.) А не должны ли были РЕБЯТА(которым за 30), придти к тренеру и спросить, что у нас не так? Вот прошел Ловчев мимо пьющих игроков, и не стало тренера Ловчева! Один "эхсперт" остался
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Мары
1537283859
Женя, чтобы веселить публику метлой, ума много не надо.Но ты почему то забываешь как почти подобная же ситуация в конце сезона, у нас забрала серебро и прямой выход в ЛЧ.Может хватит сопли по роялю размазывать ?Пришло время принимать чёткое и взвешенное решение.Хватит жить по принципу кто сильней орёт, тот и прав.Это простая вседозволенность, а не демократия, как её пытаются многие показать.У этих мастодонтов от футбола, было много времени осознать , что они натворили в конце прошлого сезона, но урок не прошёл.Не в коня корм оказался.Теперь же у них я думаю будет много времени поразмыслить над проблемами бытия.Но никак не в основе.
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zigbert
1537284788
Здесь Ловчев не в теме. Ведь не за эти лайки их вывели из состава. Конфликт начался еще в прошлом году. А лайки стали последней каплей терпения Карреры. У Карреры нет жесткости по отношению к таким игрокам. Попробовал бы Глушаков оказать неуважение к Бескову ,вылетел бы сразу без разговоров.
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docndoc
1537285661
Не слишком подкованный тренер - это плохо, но если ещё чрезмерно мягкотелый, то вообще никуда не годится. Вожжи из рук выпустил давно. Я представить не могу, что при Бескове или Романцеве даже празднуя чемпионство, игрок с самогонкой в руках и изрядном подпитии шакалил в окрестностях стадиона и позировал на камеру. Это однозначное отчисление..
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Одинокий волк Маквейд
1537285842
Лайк это повод, а причины гораздо глубже, не зря Дениса хотели продать, передумали и зря. 4-5 сытых чемпионов пора было выставлять.
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Т34
1537286464
Скажи мне, кто твой друг и я скажу кто ты. Как выясняется, друг Ловчева Дима Назаров. Что тогда можно ждать от комментария Ловчева? Да и всегда его комментарии были, в основном, антиспартаковские, всегда сквозило недовольством.
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