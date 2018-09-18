Ловчев – об отстранении Глушакова и Ещенко: «Это глупость Карреры. Взрослый человек должен быть мудрее»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию с отстранением от тренировок с командой полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко.

После домашнего поражения от «Ахмата» (1:2) в седьмом туре РПЛ актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал пост в инстаграме, раскритиковав главного тренера красно-белых Массимо Карреру. Под публикацией поставили лайки Глушаков и Ещенко, в результате чего, как сообщают СМИ, Каррера перевел футболистов в «Спартак-2».

– Правильно ли отстранять игроков? Думаю, что это глупость Карреры. Взрослый человек должен быть мудрее. Он хотел запугать игроков? Мол, вы не имеете права меня высмеивать? Глупость это, только и всего. Если бы он мудро отнесся, то вызвал бы их, поговорил, спросил: что, ребята, происходит? А он взял людей от команды и отстранил, в дубль сослал. Они что, станут послушнее или бояться больше будут? В «Спартаке» никогда не строили команды на страхе. Для меня это глупость немудрого человека.

– Вы сами бы как поступили на месте Карреры?

– Ситуаций много. Я был тренером МФК «Спартак», и в Югорске собиралась группа из шести команд и играли каждый день, мы заняли третье место. И мне надо было прийти в гостиницу к ребятам в номер. Я подошел и понял, что они там пьют, но я прошел мимо. Разве я должен был наорать на них и отправить в дубль? Ничего страшного в этом нет, главное, как они играют. А любят или не любят меня – в конце концов, когда закончится контракт, дать им под жопу и все.

– Учитывая не самые простые отношения между Каррерой с одной стороны и Глушакова, Ещенко и Комбарова с другой, кто покинет клуб раньше?

– Наверное, Каррера не один это решение принял, а согласовал. Уверен, что не с Федуном, а с Измайловым, Родионовым. Думаю, что они приняли не совсем верное решение. А то, что внутри происходит, видно издалека. В последнем матче капитаном был Джикия, а не Глушаков, и это конфликтный момент. Если капитаном является Глушаков, ты отбираешь повязку, то ты уже идешь на конфликтную ситуацию. Эти же люди для него год назад еще были лучшими друзьями и вместе пили самогон и гуляли.

– Как им помириться?

– А что там мириться и в чем они перед ним виноваты? В том, что они прослушали эту песню и лайкнули Диму Назарова? Его, наверное, лайкнули миллионы болельщиков. Ну, давай, откажись от этих болельщиков. Есть один факт – надо доказывать результатом. Дима Назаров, с которым я дружу, записал стихи. Сделай так, чтобы через какое-то время Дима Назаров сказал, что ошибся. Я вспоминаю 70-е годы, когда великим был Кройф и как-то у него брали интервью и спросили: «А почему вас бьют, а вы не отвечаете?» А он ответил, что его Михелс всегда учил, что на все удары надо отвечать голом.