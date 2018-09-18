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    Пирс: «Отправьте Азара в «Ливерпуль» или «Сити», и он будет забивать 40 голов за сезон»

    Бывший защитник сборной Англии Стюарт Пирс считает, что полузащитник «Челси» Эден Азар не может полностью реализовать свой потенциал в лондонском клубе.

    «Я не уверен, что «Челси» будет доминировать в АПЛ, потому что есть «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Вряд ли лондонцы будут создавать достаточно шансов для того, чтобы Азар забивал по 40 голов.

    Отправьте сейчас Эдена в «Ливерпуль» или «Сити» и, я думаю, он сможет это сделать», – сказал Пирс.

    В нынешнем сезоне Азар провел пять матчей, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.

    Источник: Goal.com

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    18.09.2018 14:51
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