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    «Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за Пакету. На игрока претендует «Барселона»

    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника «Фламенго» Лукаса Пакеты.

    Контракт 21-летнего футболиста с «Фламенго» рассчитан до декабря 2020 года, а сумма отступных составляет 50 миллионов евро. При этом бразильский клуб будет готов вести переговоры начиная с 40 миллионов. «Юнайтед» уже контактирует с «Фламенго» на предмет трансфера игрока в январское трансферное окно.

    Ранее сообщалось, что хавбек находится в сфере интересов «Барселоны».

    В текущем чемпионате Бразилии Пакета принял участие в 21 матче, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Tribalfootball

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    18.09.2018 12:54
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