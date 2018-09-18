«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за Пакету. На игрока претендует «Барселона»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника «Фламенго» Лукаса Пакеты.

Контракт 21-летнего футболиста с «Фламенго» рассчитан до декабря 2020 года, а сумма отступных составляет 50 миллионов евро. При этом бразильский клуб будет готов вести переговоры начиная с 40 миллионов. «Юнайтед» уже контактирует с «Фламенго» на предмет трансфера игрока в январское трансферное окно.

Ранее сообщалось, что хавбек находится в сфере интересов «Барселоны».

В текущем чемпионате Бразилии Пакета принял участие в 21 матче, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.