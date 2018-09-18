Назаров хочет, чтобы Карреру в «Спартаке» сменил Зидан

Известный болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров выразил мнение, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера должен покинуть свой пост. Сегодня актер раскритиковал итальянского специалиста.

«Нет игры! Ничего уже нет давно! Шесть голов со стандартов! А концовка прошлого сезона? Снимайте розовые очки. Пора. Все может быть, но Каррере были даны все полномочия! Просто все! Другой тренер будет лучше Карреры, обязательно будет. Кстати, быть лучше Массимо несложно, нужен сильно лучше.

Он бы Ханни еще в ворота поставил! Фланг – это не его место, там должны быть Ташаев или Роша, а Ханни — диспетчер под нападающими. Он не Промес, но, чтоб заткнуть рты критикам, он его поставил налево, вернее, подставил.

Я не болельщик Карреры. Я 40 лет болею за «Спартак»! И видел разные повороты, и еще увижу! Каррера – это ваша икона, не моя! Я на ней лика не вижу!

Кто поможет «Спартаку» в этой ситуации? Лоран Блан, Дидье Дешам, Зидан… Французы исторически всегда были прекрасными помощниками для России», — написал Назаров в инстаграме.