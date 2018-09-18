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Назаров хочет, чтобы Карреру в «Спартаке» сменил Зидан

18 сентября 2018, 00:12
54

Известный болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров выразил мнение, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера должен покинуть свой пост. Сегодня актер раскритиковал итальянского специалиста.

«Нет игры! Ничего уже нет давно! Шесть голов со стандартов! А концовка прошлого сезона? Снимайте розовые очки. Пора. Все может быть, но Каррере были даны все полномочия! Просто все! Другой тренер будет лучше Карреры, обязательно будет. Кстати, быть лучше Массимо несложно, нужен сильно лучше.

Он бы Ханни еще в ворота поставил! Фланг – это не его место, там должны быть Ташаев или Роша, а Ханни — диспетчер под нападающими. Он не Промес, но, чтоб заткнуть рты критикам, он его поставил налево, вернее, подставил.

Я не болельщик Карреры. Я 40 лет болею за «Спартак»! И видел разные повороты, и еще увижу! Каррера – это ваша икона, не моя! Я на ней лика не вижу!

Кто поможет «Спартаку» в этой ситуации? Лоран Блан, Дидье Дешам, Зидан… Французы исторически всегда были прекрасными помощниками для России», — написал Назаров в инстаграме.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (54)
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Спартак2010
1537219427
Да уберите на х...лучше этих пидо...ов из команды - Глушакова , Комбарова,Ещенко дайте тренеру работать спокойно,сколько можно терпеть их,нулевые сук....
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ВетеR
1537219548
На Кухне перегрелся ((
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bset
1537219620
Хотя может Назаров привык болеть за команду, которая не может выиграть трофеи. А тут пришел Каррера, выиграл чемпионат и всю романтику боления убил. Таким вечно все не то и все не так)
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Т34
1537219873
Балаболка- пустобрех, где ты возьмешь под Блана, Дешама, Зидана, игроков уровня Реала, Барселоны или хотя бы среднего европейского уровня? Что, хоть один из тобой перечисленных, сможет слепить из того, что имеется в Спартаке, да и не один , уважающий себя тренер, не пойдет в наш, уже давно загнивший, чемпионат. Кроме того, присуствующий финансовый фейр-плей не позволит купить и пару топовых игроков, которые сейчас стоят заоблачно. Ты не 40 лет болеешь за Спартак, а 40 лет мутишь воду. Такие, как ты, готовы менять тренеров после каждого проигрыша. Никто не лезет и не подсказывает тебе, как играть на сцене, так какого рожна, ты лезешь туда, где ничего не соображаешь?
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Superviser77
1537234052
Назарова в тренеры Спартака! Он знает как поднять команду с колен! Он знает кто на каком месте должен играть! Зачем Зидан,если есть Назаров!
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Diman67
1537235423
походу кок не те грибы себе в салат настругал! такую чушь несёт сегодня...
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Фотон
1537236603
Назаров:" Я 40 лет болею за «Спартак»!" Да можно хоть сто лет болеть! Но болельщик не тренер, он не знает внутреннюю "кухню" команды, ее настроение, характер игроков, расстановку на поле. На трибуне мы все тренера, но руководит то на поле один.
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zigbert
1537251492
Очередные назаровские бредни.
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ivanthebest
1537272408
Он до кокса добрался нынче? Такой паранойи даже от Генки Орлова не услышишь, а этот куда заделался? Ему слова никто не давал, болеешь себе, да болей дальше. Никто же не учит тебя как нужно в театре играть и что играть, вот и ты не лезь, а то со стороны все такие спецы **..ть-колотить... П..здеть не мешки ворочать.
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САДЫЧОК
1537272548
этот назаров явно желает Спартаку развала и неудачи! Уже из за какого то околофутбольного типа Спартак лишился двух игроков . да еще и испорчена атмосфера в клубе!..Даже , мне , который не болеет за Спартак крайне отвратительна ситуация в клубе.
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