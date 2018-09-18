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    Назаров хочет, чтобы Карреру в «Спартаке» сменил Зидан

    Известный болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров выразил мнение, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера должен покинуть свой пост. Сегодня актер раскритиковал итальянского специалиста.

    «Нет игры! Ничего уже нет давно! Шесть голов со стандартов! А концовка прошлого сезона? Снимайте розовые очки. Пора. Все может быть, но Каррере были даны все полномочия! Просто все! Другой тренер будет лучше Карреры, обязательно будет. Кстати, быть лучше Массимо несложно, нужен сильно лучше.

    Он бы Ханни еще в ворота поставил! Фланг – это не его место, там должны быть Ташаев или Роша, а Ханни — диспетчер под нападающими. Он не Промес, но, чтоб заткнуть рты критикам, он его поставил налево, вернее, подставил.

    Я не болельщик Карреры. Я 40 лет болею за «Спартак»! И видел разные повороты, и еще увижу! Каррера – это ваша икона, не моя! Я на ней лика не вижу!

    Кто поможет «Спартаку» в этой ситуации? Лоран Блан, Дидье Дешам, Зидан… Французы исторически всегда были прекрасными помощниками для России», — написал Назаров в инстаграме.

    Источник: Instagram

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    18.09.2018 00:12
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 18 сентября 2018, 23:32

      Наполеона ещё вспомни. Тоже "помог" России. Мало нам злопыхателей со стороны, так и "своим" неймётся. Лишь бы что ляпнуть. А прежде подумать?

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 18 сентября 2018, 19:20

      как там...дитер болен)))

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 сентября 2018, 18:48

      весь театр и ты с ними будешь платить з/п зидану и то это капля будет

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 18 сентября 2018, 16:46

      ага, а деньги на трансферы и з/п назаров даст?

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 18 сентября 2018, 16:33

      Зидан хочет чтобы Назаров следил за базаром

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 18 сентября 2018, 15:36

      Как же ты радовался когда Аленичева выгоняли!!! Когда Каррера на багаже Аленичева Чемпионом стал, этот же Назаров кричал что это наш тренер!!! А сейчас с говном мешает! Каррера выигровал за счет настроя, а как пошли игроки в команде воду мутить и не получается команду настроить. Особенно когда 40-50% не хочет настраиваться. Да хоть Зидана ставь Пока эти люди в команде толку не выйдет!!!

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Отчаянный Пердун 18 сентября 2018, 19:21

      да не парь,это просто говноболела с выходом в медиа.

      2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 18 сентября 2018, 15:09

      этот назаров явно желает Спартаку развала и неудачи! Уже из за какого то околофутбольного типа Спартак лишился двух игроков . да еще и испорчена атмосфера в клубе!..Даже , мне , который не болеет за Спартак крайне отвратительна ситуация в клубе.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 сентября 2018, 15:06

      Он до кокса добрался нынче? Такой паранойи даже от Генки Орлова не услышишь, а этот куда заделался? Ему слова никто не давал, болеешь себе, да болей дальше. Никто же не учит тебя как нужно в театре играть и что играть, вот и ты не лезь, а то со стороны все такие спецы **..ть-колотить... П..здеть не мешки ворочать.

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 сентября 2018, 15:00

      А Анджелину Джоли Назаров не хочет ?
      Иль Марь Ивановну ?

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 сентября 2018, 13:39

      классная ветка мне оченно нравится

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