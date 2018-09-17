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    Уткин – о поражении «Спартака»: «Можно к зиме опять позвать Бердыева. А почему нет»

    Комментатор Василий Уткин выразил мнение по поводу поражения «Спартака» от «Ахмата» (1:2) в матче седьмого тура РПЛ.

    «У Спартака уже были матчи, где он мог, или должен был проиграть, и никого бы это не удивило. Так они складывались. С «Краснодаром», например. Но тогда он держался.

    А вчера проиграл. Необязательно, дома, слабой команде. Второй раз подряд ей же за год на своем стадионе. Даже это не взъярило. По этому поводу так же глупо расстраиваться, как и радоваться, например, победе в Краснодаре. Команда даже не столько натренированная, сколько натасканная. Ну, в данный момент. Когда уже почти десять матчей сыграно. Не о чем говорить.

    Одна надежда на Рошу. Он единственный пока не разочаровывал. Потому что не играл. А на кого еще надеяться? Вот можно еще к зиме опять позвать Бердыева. А почему нет. Или не звать», – написал Уткин в телеграме.

    Источник: Telegram

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    17.09.2018 13:26
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 18 сентября 2018, 02:05

      Бердыев предпочтёт работать в финансово-проблемном клубе, чем с Федуном.

      0
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      Рейтинг: +32

      xaza 17 сентября 2018, 19:09

      Перед зенитом писал что Спартак сильнее и т.д.
      Так что Вася тебя слушать...

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 17 сентября 2018, 17:16

      Ну Роша всё-таки играл, как и Ханни, но оба немного. Не успели накосячить просто.

      2
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      Рейтинг: +83

      Makar_78 17 сентября 2018, 16:57

      Вася всё стебётся!

      1
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 16:02

      Как всегда со своими нелепыми умозаключениями.

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      Рейтинг: +2439

      docndoc 17 сентября 2018, 15:57

      Вот когда в Спартаке было совсем хреново и никто не знал, что делать, вот тогда Бердыев и пригодился бы. Нужна была твёрдая рука с замашками диктатора. А теперь... Ребятки разомлели от европейской демократической культуры, привнесённой тренером-итальянцем. Жёсткости они не потерпят и сплавят Бердыева..

      1
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      Рейтинг: +83

      Makar_78 > docndoc 17 сентября 2018, 17:13

      Болею за ЦСКА, но всегда говорил и говорю: Спартаку нужен только отечественный (русско-говорящий) тренер. Зря в своё время Карпина отпустили. Он бы тоже рано или поздно привёл Спартак к чемпионству. А то тут дифирамбы Каррере поют.

      3
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      Рейтинг: +5072

      Т34 17 сентября 2018, 15:19

      Да, видимо жир на мозги давит, прессует, если они еще остались. Совсем Вася потерялся, ни смысла, ни мысли, так, словно высморкался и пошел дальше.

      2
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 17 сентября 2018, 15:16

      Кто этого дауна ещё публикует? Ему место только в ж. о . п . е...

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 сентября 2018, 15:00

      Какую-то дичь мелет... А то что Бердыев после себя везде оставляет хаос и беспорядок в финансах, это никто не замечает? Или у нас Татары сродни Евреям стали?)

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ivanthebest 17 сентября 2018, 15:04

      Бердыев не татарин.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > vladimir-7 17 сентября 2018, 15:06

      В данном случае речь не о национальности, а о менталитете. За столько лет Бердыев ассимировался уже давным давно.

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > ivanthebest 19 сентября 2018, 08:38

      ...к счастью не сродни,но евризация идёт полным ходом,к великому моему сожалению.

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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 17 сентября 2018, 14:54

      Ну проиграли и проиграли. Кто не проигрывает.

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