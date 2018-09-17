Уткин – о поражении «Спартака»: «Можно к зиме опять позвать Бердыева. А почему нет»

Комментатор Василий Уткин выразил мнение по поводу поражения «Спартака» от «Ахмата» (1:2) в матче седьмого тура РПЛ.

«У Спартака уже были матчи, где он мог, или должен был проиграть, и никого бы это не удивило. Так они складывались. С «Краснодаром», например. Но тогда он держался.

А вчера проиграл. Необязательно, дома, слабой команде. Второй раз подряд ей же за год на своем стадионе. Даже это не взъярило. По этому поводу так же глупо расстраиваться, как и радоваться, например, победе в Краснодаре. Команда даже не столько натренированная, сколько натасканная. Ну, в данный момент. Когда уже почти десять матчей сыграно. Не о чем говорить.

Одна надежда на Рошу. Он единственный пока не разочаровывал. Потому что не играл. А на кого еще надеяться? Вот можно еще к зиме опять позвать Бердыева. А почему нет. Или не звать», – написал Уткин в телеграме.