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  • Уткин – о поражении «Спартака»: «Можно к зиме опять позвать Бердыева. А почему нет»

Уткин – о поражении «Спартака»: «Можно к зиме опять позвать Бердыева. А почему нет»

17 сентября 2018, 13:26
25

Комментатор Василий Уткин выразил мнение по поводу поражения «Спартака» от «Ахмата» (1:2) в матче седьмого тура РПЛ.

«У Спартака уже были матчи, где он мог, или должен был проиграть, и никого бы это не удивило. Так они складывались. С «Краснодаром», например. Но тогда он держался.

А вчера проиграл. Необязательно, дома, слабой команде. Второй раз подряд ей же за год на своем стадионе. Даже это не взъярило. По этому поводу так же глупо расстраиваться, как и радоваться, например, победе в Краснодаре. Команда даже не столько натренированная, сколько натасканная. Ну, в данный момент. Когда уже почти десять матчей сыграно. Не о чем говорить.

Одна надежда на Рошу. Он единственный пока не разочаровывал. Потому что не играл. А на кого еще надеяться? Вот можно еще к зиме опять позвать Бердыева. А почему нет. Или не звать», – написал Уткин в телеграме.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Рубин Роша Педро Бердыев Курбан Уткин Василий
Комментарии (25)
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mihail200606
1537180347
или гвардиолу.. почему нет..или не звать.. пустомеля - это про Уткина.. лучше слова (из цензурных) не подберешь..
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Рубик Докоян
1537180430
В мае 2019г. будем уток считать, глядя в итоговую турнирную таблицу. А пока пусть сотрясают воздух в блогосфере подобного рода "знатоки".
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a-rakhmatov
1537180640
Бердыев уже не актуален, надо звать Семака ))
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кузнецов артем
1537181022
Просто если Комбаров подает 10 раз за матч и 0 голевых, а Уциев 1 раз делает прострел и это голевой пас то что говорить, или Массимо должен ему ноги новые трансплантировать чтоб он подавал и простреливал куда надо, так же Ломовицкий обыграл ни раз вчера игроков Ахмата, но опять же передача куда попало, вы меня извините но у них зп такие что они обязаны из 20 сделанных ими вчера в матче прострелов/падач хотя бы 5-7 сделать такие чтоб это можно было назвать голевым моментом. Зэ отпускает мяч на более чем метр причем неоднократно но почему то об этом никто не говорит. Ханни вышел да, но это первый матч вроде, требовать от него сразу чего то глупо. Замены Массимо не те сделал якобы, ну если он выпускает Глушака и Ещенко дабы усилить центр и правый фланг, потому что там устал Рассказов, а они не способны просто напросто заменить этих игроков Попова, который ничего не делал и привез и Рассказова который простреливал как и Комбаров куда попало. Адриано вышел вместо Ханни, который пытался обострить но взаимосвязи с Комбаровым нет, запомнился тем что хотел штрафной заработать, но судьи уже его маневр подставления знают.
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Отчаянный Пердун
1537181779
Утка должна о чём то крякать.
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ivanthebest
1537185650
Какую-то дичь мелет... А то что Бердыев после себя везде оставляет хаос и беспорядок в финансах, это никто не замечает? Или у нас Татары сродни Евреям стали?)
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LIO1987
1537186591
Кто этого дауна ещё публикует? Ему место только в ж. о . п . е...
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Т34
1537186786
Да, видимо жир на мозги давит, прессует, если они еще остались. Совсем Вася потерялся, ни смысла, ни мысли, так, словно высморкался и пошел дальше.
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zigbert
1537189375
Как всегда со своими нелепыми умозаключениями.
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m40
1537193806
Ну Роша всё-таки играл, как и Ханни, но оба немного. Не успели накосячить просто.
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