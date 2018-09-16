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    Каррера: «Ханни играл не из-за постов в твиттере»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал решение включить полузащитника Софьяна Ханни в стартовый состав на матч 7-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

    «Если Ханни не играет, вы спрашиваете: «Почему не играет»?» Если играет, то спрашиваете: «Почему играет?» Определитесь уже. Мне не важно, что он написал в твиттере. Я бы даже своего брата не поставил в состав. Играют те, кто принесет больше пользы. Это все мои игроки, в определенный момент я могу воспользоваться ими.

    Естественно, Ханни играл не из-за того, что он написал в соцсетях. Сегодня я понял, что подошел подходящий момент, чтобы он сыграл, потому что у нас впереди будет много матчей», – сказал Каррера.

    «Спартак» проиграл бывшему помощнику Карреры

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.09.2018 21:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 12:02

      Ханни не удалось доказать свою состоятельность.

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 17 сентября 2018, 08:09

      Народ посмотрел на Ханни. Думаю больше вопросов к Каррере не будет!

      1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 17 сентября 2018, 05:30

      "Это все мои игроки, в определенный момент я могу воспользоваться ими". А ты что ли хозяин ? Некрасиво говоришь.

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 17 сентября 2018, 00:28

      Должно быть при помощи гадалки состав определяет, ну или ещё каким-нибудь альтернативным способом.

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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 16 сентября 2018, 21:55

      Получается, что Каррера Ханни поставил в старте с Ахматом только для того, чтобы от него отстали болельщики?
      Хорош "шпециалист" нечего сказать. (((((((((((((((

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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > derrik2000 16 сентября 2018, 22:05

      Тоже приходила такая мысля.

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