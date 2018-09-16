Каррера: «Ханни играл не из-за постов в твиттере»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал решение включить полузащитника Софьяна Ханни в стартовый состав на матч 7-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

«Если Ханни не играет, вы спрашиваете: «Почему не играет»?» Если играет, то спрашиваете: «Почему играет?» Определитесь уже. Мне не важно, что он написал в твиттере. Я бы даже своего брата не поставил в состав. Играют те, кто принесет больше пользы. Это все мои игроки, в определенный момент я могу воспользоваться ими.

Естественно, Ханни играл не из-за того, что он написал в соцсетях. Сегодня я понял, что подошел подходящий момент, чтобы он сыграл, потому что у нас впереди будет много матчей», – сказал Каррера.

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