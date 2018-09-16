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РПЛ. «Спартак» дома проиграл «Ахмату» и потерпел первое поражение в турнире

16 сентября 2018, 20:59
214

«Спартак» проиграл «Ахмату» в матче 7-го тура РПЛ со счетом 1:2. Голы в составе грозненцев забили защитник Родолфо и полузащитник Антон Швец, в составе москвичей – защитник Георгий Джикия.

Это первое поражение красно-белых в текущем сезоне чемпионата России.

Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Родолфо (с пенальти), 20; 1:1 – Джикия, 56; 1:2 – Швец, 86.

«Спартак»: Максименко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Рассказов, Попов (Глушаков, 73), Зобнин, Фернандо, Ломовицкий, Ханни (Адриано, 84), Зе Луиш.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семeнов, Мохаммади, Анхель, Иванов (Швец, 72), Гашенков (Мбенг, 90), Бериша (Митришев, 63), Исмаэл, Думбия.

Предупреждения: Зобнин, 34; Ханни, 38 – Бериша, 25; Иванов, 29; Семенов, 42;Гаженков, 54; Городов, 90+2.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

«Спартак» проиграл бывшему помощнику Карреры

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат
Комментарии (214)
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BRO_football
1537120815
Отличная игра! Браво Рахимов! С возвращением!
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ogswowa
1537120828
долбить партак долбить))
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Symbol
1537120845
Каррера, езжай в Аталанту. Грустить не будем. Бездарные замены, впрочем, как и всегда.
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oyabun
1537121066
Что это было? Позорище невероятное! Хоть одна замена из 3-х Карреры сработала? Нет! Более того, Ещенко ахматовцы возили как хотели, он никуда не успевал. И как вообще можно обыгрывать соперника, когда нет быстрого выхода из обороны в нападение? В основном любимые спартаковские перекатывания поперек поля и назад. Жуткая деградация командной игры. Единственно к кому из полевых игроков нет претензий так это к Зобнину.
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GoldPlayFIFARus9
1537121171
Смотрел с середины 2-го тайма, и скажу так,это было уныло, такое ощущение что Спартаку не нужна была победа. Моментов вообще нет, такое оущение что у них вечером какое-то важное мероприятие,а тут надо было просто номер отбыть,ну типа как в школе, когда ждёшь быстрее звонок и ковыряешься в носу... За 7 игр 6 забитых мячей.
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Полная Канистра
1537121352
Ханни и зе сегодня полный отстой пустая беготня по полю короче не футбол а говнота
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docndoc
1537121459
Каррера в очередной раз переигран думающим тренером. Обидное поражение Спартака; обидное, потому что всё по делу. Ханни получил своё игровое время, может отдыхать на лавке дальше. Адриано бессмысленно было выпускать вообще, лучше уж Рошу. Ещенко неузнаваем. Претензий нет только к Зобнину: огромный объём полезной работы, играл, правда грязновато, но на нём фолили ещё больше. Да что он один может? Кризис во всех линиях. Хотя тактически подкованные тренеры могут строить игру с гораздо менее звёздным составом.
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Т34
1537122587
Ну вот и картина Репина "Приплыли". Привет защитникам и радетелям Ханни - он никакой и прав Каррера, что держал его на скамейке. Ладно, Ханни хоть мелькал периодически на поле, но где был Попов? Кроме, как в момент пенальти, в котором он был замешан, его больше не было видно и слышно. Спартак играл вдесятером, или с учетом игры Ханни, в девять с половиной. Глушаков никакой. Ещенко - ноль, Комбаров все время был на слуху, старался, но толку от него нет никакого. Выводы, конечно, пусть делает Каррера, но с такой игрой в Европе мы соберем массу критики и насмешек. И даже, если бы играл Промес, картина была бы такая же. На сегодняшний день, нападение Спартака, которое считалось лучшим, отсутствует. Нет претензий к Зобнину и молодежи, пожара в защите не было, остальные линии не работали.
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nirita
1537123992
Наверное после сороколетнего боления за Спартак придётся прекратить.Нервы лучше побереч от таких игрочишек!!!
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knikos
1537124917
Очень жаль Зобнина. Его грубый подкат от нервов. В сборной он себе такого не позволяет. Почему ? Да в сборной ВСЕ игроки бегут , работают , взаимная подстраховка , если прессинг , то общий , а здесь ? Один в поле воин ? Кто хочет - бежит , кто не хочет - стоит, с кем обыгрываться ? На кого надеяться ? Идёт игра - нормально , не идёт - махнули рукой , мол пусть , кто хочет , тот и борется. А он так не может , характер правильный, футбольный. Я болела Зенита , к сведению .
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