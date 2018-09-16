РПЛ. «Спартак» дома проиграл «Ахмату» и потерпел первое поражение в турнире

«Спартак» проиграл «Ахмату» в матче 7-го тура РПЛ со счетом 1:2. Голы в составе грозненцев забили защитник Родолфо и полузащитник Антон Швец, в составе москвичей – защитник Георгий Джикия.

Это первое поражение красно-белых в текущем сезоне чемпионата России.

Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Родолфо (с пенальти), 20; 1:1 – Джикия, 56; 1:2 – Швец, 86.

«Спартак»: Максименко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Рассказов, Попов (Глушаков, 73), Зобнин, Фернандо, Ломовицкий, Ханни (Адриано, 84), Зе Луиш.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семeнов, Мохаммади, Анхель, Иванов (Швец, 72), Гашенков (Мбенг, 90), Бериша (Митришев, 63), Исмаэл, Думбия.

Предупреждения: Зобнин, 34; Ханни, 38 – Бериша, 25; Иванов, 29; Семенов, 42;Гаженков, 54; Городов, 90+2.

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