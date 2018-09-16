РПЛ. «Спартак» дома проиграл «Ахмату» и потерпел первое поражение в турнире

Странно, что это не случилось раньше. За 7 сыгранных матчей, Спартак всего один раз смог забить дважды, это Динамо.
Спартак почти не создаёт моментов и естественно те, крохи реализовать не может.
Все голы - домашние заготовки, а точнее результат того, что Каррера их на тренировках дрочит.
Сначала состав Спартака казался сильным, а теперь кажется каким-то набором бездарей...
«Спартак» проиграл «Ахмату» в матче 7-го тура РПЛ со счетом 1:2. Голы в составе грозненцев забили защитник Родолфо и полузащитник Антон Швец, в составе москвичей – защитник Георгий Джикия.
Это первое поражение красно-белых в текущем сезоне чемпионата России.
Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур
Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Родолфо (с пенальти), 20; 1:1 – Джикия, 56; 1:2 – Швец, 86.
«Спартак»: Максименко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Рассказов, Попов (Глушаков, 73), Зобнин, Фернандо, Ломовицкий, Ханни (Адриано, 84), Зе Луиш.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семeнов, Мохаммади, Анхель, Иванов (Швец, 72), Гашенков (Мбенг, 90), Бериша (Митришев, 63), Исмаэл, Думбия.
Предупреждения: Зобнин, 34; Ханни, 38 – Бериша, 25; Иванов, 29; Семенов, 42;Гаженков, 54; Городов, 90+2.
«Спартак» проиграл бывшему помощнику Карреры