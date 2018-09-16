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    РПЛ. «Спартак» дома проиграл «Ахмату» и потерпел первое поражение в турнире

    «Спартак» проиграл «Ахмату» в матче 7-го тура РПЛ со счетом 1:2. Голы в составе грозненцев забили защитник Родолфо и полузащитник Антон Швец, в составе москвичей – защитник Георгий Джикия.

    Это первое поражение красно-белых в текущем сезоне чемпионата России.

    Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

    Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Родолфо (с пенальти), 20; 1:1 – Джикия, 56; 1:2 – Швец, 86.

    «Спартак»: Максименко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Рассказов, Попов (Глушаков, 73), Зобнин, Фернандо, Ломовицкий, Ханни (Адриано, 84), Зе Луиш.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семeнов, Мохаммади, Анхель, Иванов (Швец, 72), Гашенков (Мбенг, 90), Бериша (Митришев, 63), Исмаэл, Думбия.

    Предупреждения: Зобнин, 34; Ханни, 38 – Бериша, 25; Иванов, 29; Семенов, 42;Гаженков, 54; Городов, 90+2.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    «Спартак» проиграл бывшему помощнику Карреры

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2018 20:59
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    Комментарии199
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      Рейтинг: +4454

      Snek 17 сентября 2018, 12:55

      Странно, что это не случилось раньше. За 7 сыгранных матчей, Спартак всего один раз смог забить дважды, это Динамо.
      Спартак почти не создаёт моментов и естественно те, крохи реализовать не может.
      Все голы - домашние заготовки, а точнее результат того, что Каррера их на тренировках дрочит.
      Сначала состав Спартака казался сильным, а теперь кажется каким-то набором бездарей...

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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 11:44

      Спартак сыграл ниже своих возможностей. Появление Попова и Ханни в старте не сделала игру лучше. Комбаров как всегда провел посредственный матч. Фернандо не хватало скорости накрывать атаки соперника. Была заметна разбалансированность командных действий. Грозненцы же вышли на игру как на последний бой. Скорей всего с появлением нового тренера игроки были более мотивированы. Надо сказать что игра изобиловала постоянными стычками ,в которых отдельные игроки не гнушались симуляции. Примером которой можно считать Беришу. Болезненное поражение из которого надо сделать соответствующие выводы.

      7
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      Рейтинг: +260

      Burtaze 17 сентября 2018, 11:32

      какая прелесть.....маэстро мяча глушаков обыгран в штрафной и ..... с почином...Рашид Маҳматқулович.....

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 17 сентября 2018, 11:19

      222 комментария абсолютный рекорд сайта по играм РПЛ,,,,Не равнодушен у нас народ к Спартаку,,,,,кто то любит кто то ненавидет,,,,,Но равнодушных нет,,,,,это и есть популярность клуба,,,,,,,ещё бы игроки этим прониклись бы и выкладывались на все сто

      4
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      Рейтинг: +545

      kachan63 17 сентября 2018, 10:04

      Пора гнать итальянца тряпками, а то он уже спит и видит как бы потренировать какую-нибудь "Аталанту". Но можно не тряпками, а, например, шваброй, всё-таки чемпионство нам Массимо завоевал.)))

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      Рейтинг: +1847

      mahan 17 сентября 2018, 08:22

      Вопросы по составу есть и большие, проиграл Спартак из-за левого фланга, все от туда прилетело. Комбаров -Ханни, вот кого надо продавать из команды, плюсом к ним и Рошу.

      1
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      Рейтинг: +258

      жеха87 17 сентября 2018, 08:13

      Спартак забил 6 голов в 7 матчах! Какой тут Промес!? Тут вообще не понятно как они столько очеов набрали!

      4
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 17 сентября 2018, 08:11

      Трудно играть без мысли в атаке. Всё закономерно. Рахимова с победным возвращением!

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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 17 сентября 2018, 07:59

      Обидно проигрывать не самым достойным соперникам.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion > Добрый Бобер 17 сентября 2018, 10:38

      Чем тебе Ахмат не приглянулся? Не принижай победителя. В этой игре как раз Ахмат выглядел достойно.

      4
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      Рейтинг: +34

      kotwoodman 17 сентября 2018, 07:01

      без промеса. беда.

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