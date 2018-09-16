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    Каррера: «Почему Ханни в стартовом составе? Он это заслужил»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал включение полузащитника Софьяна Ханни в стартовый состав на матч 7-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:1, первый тайм).

    «Почему играет Ханни? Ребята, давайте вы договоритесь между собой. Ханни не играет – спрашиваете почему. Ханни играет – задаете тот же вопрос. Он сегодня играет, потому что он это заслужил. Впереди нас ждет много матчей, поэтому будем пользоваться всеми игроками на сто процентов», – сказал Каррера.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.09.2018 19:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 10:34

      Ротация состава необходима.

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 16 сентября 2018, 19:58

      Судья "из кожи лезет вон", чтобы вытащить мясо, но пока оно не вытаскивается.

      0
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 16 сентября 2018, 19:44

      Да ты его поставил что б вопросы не задавали и французик не заплакал. По первому тайму он пока вообще НОЛЬ

      0
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 16 сентября 2018, 19:31

      А кто знает, фанат, который хотел прийти на матч с надписью "Слава Украине" жив?

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Леха из Твери 16 сентября 2018, 20:00

      у него понос сегодня обьявился

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