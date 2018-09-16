Каррера: «Почему Ханни в стартовом составе? Он это заслужил»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал включение полузащитника Софьяна Ханни в стартовый состав на матч 7-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:1, первый тайм).

«Почему играет Ханни? Ребята, давайте вы договоритесь между собой. Ханни не играет – спрашиваете почему. Ханни играет – задаете тот же вопрос. Он сегодня играет, потому что он это заслужил. Впереди нас ждет много матчей, поэтому будем пользоваться всеми игроками на сто процентов», – сказал Каррера.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.