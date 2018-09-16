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  • Каррера – журналисту: «Вас в «Спартак» не возьму. Вы толстый»

Каррера – журналисту: «Вас в «Спартак» не возьму. Вы толстый»

16 сентября 2018, 11:08
24

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции ответил на призыв журналиста взять его в команду. Итальянец отметил лишний вес корреспондента.

– Место в стартовом составе ни у кого нет на 100%. У кого-то есть еще просьбы?

– Можете меня в состав поставить?

– Н-е-е-е-т.

– Но вы меня не видели на тренировках!

– Именно поэтому вас и не поставят, – пояснил пресс-атташе красно-белых Леонид Трахтенберг.

– Может быть, тогда проведем просмотр в команду? Среди нас, журналистов, – еще один голос из зала, – и проведем товарищеский матч…

– Нет, – вновь затянул Каррера.

– Но почему?

– Потому что вы толстый.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (24)
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Saang (SCR)
1537085422
Этопять
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cska-62
1537085844
Браво, Каррера! + + + + + :-)))
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Рубик Докоян
1537085850
Я бы для хохмы провёл матч между писарчуками от футбола и футболистами ветеранами , а ныне экспертами появляющимися в СМИ и на ТВ.
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Алекс_987
1537088456
Это был Вася?:)
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VVM1964
1537090340
Зачет . Опять Каррере пятерка за интервью .
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DIDI 23
1537090514
Толстый и ленивый...
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maxpav
1537090564
Обыкновенное мясное хамство. Только и за этот клубную демонстрацию макаронника по итогам года скорее всего выпрут как и 13 тренеров до него.
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CSKA471
1537091729
Потому что вы Уткин Вася!
Ответить
Антибиотик
1537097455
Что называется, довыделывался журналюга со своими тупыми вопросами))
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Ден 781
1537097546
Вася Уткин что ли просился
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