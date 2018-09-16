Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера – журналисту: «Вас в «Спартак» не возьму. Вы толстый»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции ответил на призыв журналиста взять его в команду. Итальянец отметил лишний вес корреспондента.

    – Место в стартовом составе ни у кого нет на 100%. У кого-то есть еще просьбы?

    – Можете меня в состав поставить?

    – Н-е-е-е-т.

    – Но вы меня не видели на тренировках!

    – Именно поэтому вас и не поставят, – пояснил пресс-атташе красно-белых Леонид Трахтенберг.

    – Может быть, тогда проведем просмотр в команду? Среди нас, журналистов, – еще один голос из зала, – и проведем товарищеский матч…

    – Нет, – вновь затянул Каррера.

    – Но почему?

    – Потому что вы толстый.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2018 11:08
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 22:54

      С такими так и надо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 сентября 2018, 17:40

      всем заранее журналюгам утёр нос чтобы на будущее не лезли со своими глупыми воросами

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 16 сентября 2018, 15:55

      Я, с.ка, толстый и в Спартаке 55 лет,
      Мы кабаны - худых нет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2209

      Ден 781 16 сентября 2018, 14:32

      Вася Уткин что ли просился

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 16 сентября 2018, 14:30

      Что называется, довыделывался журналюга со своими тупыми вопросами))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 16 сентября 2018, 13:53

      Массимо, этот журналист, видимо, злоупотребляет пастой и равиоли.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 16 сентября 2018, 12:55

      Потому что вы Уткин Вася!

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > CSKA471 16 сентября 2018, 13:00

      Я так и подумал . что там Вася был.....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      maxpav 16 сентября 2018, 12:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Обыкновенное мясное хамство. Только и за этот клубную демонстрацию макаронника по итогам года скорее всего выпрут как и 13 тренеров до него.

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > maxpav 16 сентября 2018, 13:14

      Лечись, у тебя нет чувства юмора.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY > VVM1964 16 сентября 2018, 13:50

      +)))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 > maxpav 16 сентября 2018, 14:20

      Мясное хамство снится только конским придуркам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 16 сентября 2018, 12:35

      Толстый и ленивый...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      Алекс_987 16 сентября 2018, 12:00

      Это был Вася?:)

      10
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11