Каррера – журналисту: «Вас в «Спартак» не возьму. Вы толстый»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции ответил на призыв журналиста взять его в команду. Итальянец отметил лишний вес корреспондента.

– Место в стартовом составе ни у кого нет на 100%. У кого-то есть еще просьбы?

– Можете меня в состав поставить?

– Н-е-е-е-т.

– Но вы меня не видели на тренировках!

– Именно поэтому вас и не поставят, – пояснил пресс-атташе красно-белых Леонид Трахтенберг.

– Может быть, тогда проведем просмотр в команду? Среди нас, журналистов, – еще один голос из зала, – и проведем товарищеский матч…

– Нет, – вновь затянул Каррера.

– Но почему?

– Потому что вы толстый.