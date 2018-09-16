Чалов: «Я забиваю в каждом матче? Не думаю об этом. Играю и как-то получается» 

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ против «Уфы» (3:0).

– Очень жалко, что два игрока получили травмы, все основные игроки желают им скорейшего выздоровления. Эти две травмы существенно сказались на ходе матча, сначала не могли понять, что нужно делать, но в итоге постепенно начали находить зоны, появились моменты и в конце первого тайма получилось забить, что придало нам сил.

Во втором тайме стало гораздо проще играть. «Уфа» тоже хорошо атаковала, создала много моментов, которые мы не должны были допустить. В итоге забили еще два, думаю, что победа закономерна.

– Вы продлили свою серию, за счет чего в каждом матче получается забивать?

– Честно говоря, не думаю об этом. Играю и как-то получается.

– У вас 9 приобретений в трансферное окно, насколько удалось сыграться за эти две недели?

– С каждой игрой налаживаем взаимопонимание, сейчас это дает какие-то плоды, дальше будет только лучше.

В ЦСКА очередные травмы. Да, опять