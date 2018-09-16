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  • Чалов: «Я забиваю в каждом матче? Не думаю об этом. Играю и как-то получается» 

Чалов: «Я забиваю в каждом матче? Не думаю об этом. Играю и как-то получается» 

16 сентября 2018, 00:59
7

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ против «Уфы» (3:0).

– Очень жалко, что два игрока получили травмы, все основные игроки желают им скорейшего выздоровления. Эти две травмы существенно сказались на ходе матча, сначала не могли понять, что нужно делать, но в итоге постепенно начали находить зоны, появились моменты и в конце первого тайма получилось забить, что придало нам сил.

Во втором тайме стало гораздо проще играть. «Уфа» тоже хорошо атаковала, создала много моментов, которые мы не должны были допустить. В итоге забили еще два, думаю, что победа закономерна.

– Вы продлили свою серию, за счет чего в каждом матче получается забивать?

– Честно говоря, не думаю об этом. Играю и как-то получается.

– У вас 9 приобретений в трансферное окно, насколько удалось сыграться за эти две недели?

– С каждой игрой налаживаем взаимопонимание, сейчас это дает какие-то плоды, дальше будет только лучше.

В ЦСКА очередные травмы. Да, опять

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа Чалов Федор
Комментарии (7)
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directorpg
1537057321
Не думай' но забивай!
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Фотон
1537063535
Главное, чтобы не звезданулся.
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ДАША Д
1537073808
Пока прёт.
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vladimir-7
1537075693
Молодец, Федор! Продолжай и дальше всем подряд забивать голы.
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yorgenbarenz
1537084695
Правильно,нехер думать,когда видишь рамку и мяч на ноге.Пусть тёзка Смолов думает- у него хорошо получается : стоял,стоял,думал,думал,когда с точки хорватам бил.Придумал,зцуко)).
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a-rakhmatov
1537086780
Браво Чалов!.....Федора срочно в сборную))
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zigbert
1537123532
Вызов в сборную однозначно ,заслужил.
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