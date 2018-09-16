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    Чалов: «Я забиваю в каждом матче? Не думаю об этом. Играю и как-то получается» 

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ против «Уфы» (3:0).

    – Очень жалко, что два игрока получили травмы, все основные игроки желают им скорейшего выздоровления. Эти две травмы существенно сказались на ходе матча, сначала не могли понять, что нужно делать, но в итоге постепенно начали находить зоны, появились моменты и в конце первого тайма получилось забить, что придало нам сил.

    Во втором тайме стало гораздо проще играть. «Уфа» тоже хорошо атаковала, создала много моментов, которые мы не должны были допустить. В итоге забили еще два, думаю, что победа закономерна.

    – Вы продлили свою серию, за счет чего в каждом матче получается забивать?

    – Честно говоря, не думаю об этом. Играю и как-то получается.

    – У вас 9 приобретений в трансферное окно, насколько удалось сыграться за эти две недели?

    – С каждой игрой налаживаем взаимопонимание, сейчас это дает какие-то плоды, дальше будет только лучше.

    В ЦСКА очередные травмы. Да, опять

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.09.2018 00:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 21:45

      Вызов в сборную однозначно ,заслужил.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 сентября 2018, 11:33

      Браво Чалов!.....Федора срочно в сборную))

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 16 сентября 2018, 10:58

      Правильно,нехер думать,когда видишь рамку и мяч на ноге.Пусть тёзка Смолов думает- у него хорошо получается : стоял,стоял,думал,думал,когда с точки хорватам бил.Придумал,зцуко)).

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 сентября 2018, 08:28

      Молодец, Федор! Продолжай и дальше всем подряд забивать голы.

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 16 сентября 2018, 07:56

      Пока прёт.

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 16 сентября 2018, 05:05

      Главное, чтобы не звезданулся.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 16 сентября 2018, 03:22

      Не думай' но забивай!

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