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    РПЛ. Гол Полоза принес «Рубину» победу над «Енисеем»

    «Рубин» с минимальным счетом обыграл «Енисей» в матче седьмого тура РПЛ.

    Победу казанской команде принес полузащитник Дмитрий Полоз, отличившийся после передачи нападающего Сердара Азмуна уже на шестой минуте встречи.

    Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

    Рубин (Казань) – Енисей (Красноярск) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Полоз, 6.

    «Рубин»: Ив. Коновалов, Гранат, Навас, Байрамян (Устинов, 86), Чико, Сорокин, Камболов, Могилевец, Иг. Коновалов, Полоз (Бухаров, 72), Азмун (Подберезкин, 79).

    «Енисей»: Юрченко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Дугалич, Комолов (Кутьин, 77), Комков, Семак, Зотов (Саркисов, 57), Костюков (Обрадович, 46), Огуде.

    Предупреждения: Чико, 65; Гранат, 69 – Дугалич, 40; Огуде, 51.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2018 15:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 17:59

      Игра была равной.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 сентября 2018, 21:14

      Енисей лучше играл, в ворота попасть не мог, но перспектива есть.

      0
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      Рейтинг: +429

      Qranat 15 сентября 2018, 16:41

      Столько обрезов и потерь за игру у казанцев, давно не припомню... все опасные моменты у гостей возникали именно после ошибок хозяев - ребята перегрелись или решили вполноги добыть три очка ? Байрамян заигрывался и терял, а нормальной подачи за матч так и не сделал. ПРОБЛЕМА "Рубина" как и была, в отсутствие игрока, способного отдать голевой пас и если бы нападающие друг-друг не помогли, то и голов бы, опять, не было.. Азмун красавец и Полоз молодец (пас и гол) - работает связка многолетняя. Ну и Коновалов Иван на уровне, выручил пару раз. Надеюсь к следующей игре, после сборных, войдут в тонус. Всех с победой, пусть не очень яркой.
      "Рубин" пытается играть в атакующий футбол... Но все, из-за обрезов и корявых пасов, заканчивается на подступах к штрафной соперника. Откровенной игры на удержание не было - просто не хватает класса.

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 сентября 2018, 16:37

      Браво Полоз!.....у Курбан Бекиевича Дима заиграл, как раньше в Ростове...))

      1
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      Рейтинг: +46

      kingoffam 15 сентября 2018, 16:13

      Енисей выглядит неплохо.Им бы в атаку приличного игрока.Про татар даже не знаю,что сказать.

      1
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      Рейтинг: +1297

      compka 15 сентября 2018, 16:07

      Правильное название статьи: Гол Рубину привез Енисей передав его Полозу.

      Тем не менее, всех с победой !

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 15 сентября 2018, 15:58

      Прогноз подтвердился на 1-0 и победа Казани

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