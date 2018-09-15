РПЛ. Гол Полоза принес «Рубину» победу над «Енисеем»

«Рубин» с минимальным счетом обыграл «Енисей» в матче седьмого тура РПЛ.

Победу казанской команде принес полузащитник Дмитрий Полоз, отличившийся после передачи нападающего Сердара Азмуна уже на шестой минуте встречи.

Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

Рубин (Казань) – Енисей (Красноярск) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Полоз, 6.

«Рубин»: Ив. Коновалов, Гранат, Навас, Байрамян (Устинов, 86), Чико, Сорокин, Камболов, Могилевец, Иг. Коновалов, Полоз (Бухаров, 72), Азмун (Подберезкин, 79).

«Енисей»: Юрченко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Дугалич, Комолов (Кутьин, 77), Комков, Семак, Зотов (Саркисов, 57), Костюков (Обрадович, 46), Огуде.

Предупреждения: Чико, 65; Гранат, 69 – Дугалич, 40; Огуде, 51.

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