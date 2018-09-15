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РПЛ. Гол Полоза принес «Рубину» победу над «Енисеем»

15 сентября 2018, 15:56
7

«Рубин» с минимальным счетом обыграл «Енисей» в матче седьмого тура РПЛ.

Победу казанской команде принес полузащитник Дмитрий Полоз, отличившийся после передачи нападающего Сердара Азмуна уже на шестой минуте встречи.

Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

Рубин (Казань) – Енисей (Красноярск) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Полоз, 6.

«Рубин»: Ив. Коновалов, Гранат, Навас, Байрамян (Устинов, 86), Чико, Сорокин, Камболов, Могилевец, Иг. Коновалов, Полоз (Бухаров, 72), Азмун (Подберезкин, 79).

«Енисей»: Юрченко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Дугалич, Комолов (Кутьин, 77), Комков, Семак, Зотов (Саркисов, 57), Костюков (Обрадович, 46), Огуде.

Предупреждения: Чико, 65; Гранат, 69 – Дугалич, 40; Огуде, 51.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Енисей
Комментарии (7)
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Skull_Boy
1537016334
Прогноз подтвердился на 1-0 и победа Казани
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compka
1537016850
Правильное название статьи: Гол Рубину привез Енисей передав его Полозу. Тем не менее, всех с победой !
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kingoffam
1537017210
Енисей выглядит неплохо.Им бы в атаку приличного игрока.Про татар даже не знаю,что сказать.
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a-rakhmatov
1537018663
Браво Полоз!.....у Курбан Бекиевича Дима заиграл, как раньше в Ростове...))
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Qranat
1537018918
Столько обрезов и потерь за игру у казанцев, давно не припомню... все опасные моменты у гостей возникали именно после ошибок хозяев - ребята перегрелись или решили вполноги добыть три очка ? Байрамян заигрывался и терял, а нормальной подачи за матч так и не сделал. ПРОБЛЕМА "Рубина" как и была, в отсутствие игрока, способного отдать голевой пас и если бы нападающие друг-друг не помогли, то и голов бы, опять, не было.. Азмун красавец и Полоз молодец (пас и гол) - работает связка многолетняя. Ну и Коновалов Иван на уровне, выручил пару раз. Надеюсь к следующей игре, после сборных, войдут в тонус. Всех с победой, пусть не очень яркой. "Рубин" пытается играть в атакующий футбол... Но все, из-за обрезов и корявых пасов, заканчивается на подступах к штрафной соперника. Откровенной игры на удержание не было - просто не хватает класса.
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prezent2017
1537035274
Енисей лучше играл, в ворота попасть не мог, но перспектива есть.
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zigbert
1537109968
Игра была равной.
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