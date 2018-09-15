Уткин: «Семин – вздорный старикан»

Спортивный журналист Василий Уткин написал заметку о взаимоотношениях главного тренера «Локомотива» Юрия Семина с руководством клуба. Экс-комментатор назвал специалиста стариканом.

«О плохих взаимоотношениях: хорошие за последние 20 лет у Юрия Семина из всех президентов «Локомотива» вообще были только с господином Николаем Наумовым, персонажем абсолютно гоголевским по образу мыслей, который, в частности, на собственной клубной территории незаконно выстроил «Сапсан-Арену», которую потом пару лет упорно легализовывали преемники.

Так стоит ли объяснять что-либо взаимоотношениями? Плохие они всегда и со всеми. Юрий Павлович не первый вздорный старикан среди святых и великомучеников», – написал Уткин в телеграм-канале.

«Локомотив» в РПЛ идет восьмым.