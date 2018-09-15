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    Уткин: «Семин – вздорный старикан»

    Спортивный журналист Василий Уткин написал заметку о взаимоотношениях главного тренера «Локомотива» Юрия Семина с руководством клуба. Экс-комментатор назвал специалиста стариканом.

    «О плохих взаимоотношениях: хорошие за последние 20 лет у Юрия Семина из всех президентов «Локомотива» вообще были только с господином Николаем Наумовым, персонажем абсолютно гоголевским по образу мыслей, который, в частности, на собственной клубной территории незаконно выстроил «Сапсан-Арену», которую потом пару лет упорно легализовывали преемники.

    Так стоит ли объяснять что-либо взаимоотношениями? Плохие они всегда и со всеми. Юрий Павлович не первый вздорный старикан среди святых и великомучеников», – написал Уткин в телеграм-канале.

    «Локомотив» в РПЛ идет восьмым.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2018 06:09
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 15:51

      Василий как всегда старается унизить человека. Может по этой причине сама жизнь наказывает его за эти действия.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 15 сентября 2018, 12:11

      после победы в чр ему надо было уходить, а этот сезон он может и не доработать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 15 сентября 2018, 11:17

      В этом весь Уткин

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      belrus21 15 сентября 2018, 11:06

      Сказал вздорный жир

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 15 сентября 2018, 10:06

      Гаденько как-то сидеть и оскорблять не по делу,посмотрим сможешь ли ты в его возрасте ложку мимо рта не пронести хотя бы,а он чемпионом команду сделал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 15 сентября 2018, 10:03

      а от Уткина дерьмом хорошо попахивает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17775

      paracetamol 15 сентября 2018, 09:45

      Семин – вздорный старикан, а Уткин - ... Сейчас забанят!

      2
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      Рейтинг: +1364

      МВС 15 сентября 2018, 09:34

      Локомотив—это Сёмин.было прекрасно видно,во что Клуб превращался без него.а Уткин..пожалеть его надо.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > МВС 15 сентября 2018, 12:32

      Бедный дурачок, жирненький!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 15 сентября 2018, 09:30

      Этот придурок " упитанный , но не воспитанный " только и может всех оскорблять , набил бы кто ему " говорилку " , может тогда угомонится .....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 15 сентября 2018, 08:29

      Когда ты уже подавишься своим языком...

      3
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