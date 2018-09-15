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Уткин: «Семин – вздорный старикан»

15 сентября 2018, 06:09
14

Спортивный журналист Василий Уткин написал заметку о взаимоотношениях главного тренера «Локомотива» Юрия Семина с руководством клуба. Экс-комментатор назвал специалиста стариканом.

«О плохих взаимоотношениях: хорошие за последние 20 лет у Юрия Семина из всех президентов «Локомотива» вообще были только с господином Николаем Наумовым, персонажем абсолютно гоголевским по образу мыслей, который, в частности, на собственной клубной территории незаконно выстроил «Сапсан-Арену», которую потом пару лет упорно легализовывали преемники.

Так стоит ли объяснять что-либо взаимоотношениями? Плохие они всегда и со всеми. Юрий Павлович не первый вздорный старикан среди святых и великомучеников», – написал Уткин в телеграм-канале.

«Локомотив» в РПЛ идет восьмым.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Уткин Василий
Комментарии (14)
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Viper for CSKA
1536981388
Даже боюсь тогда давать характеристику Уткину. Вряд ли удастся это сделать, избежав употребления ненормативной лексики.
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Рубик Докоян
1536986690
Если бы это "знаток" хоть немного знал футбольную кухню ( он всё больше на общепитовской специализируется) и имел представление о структуре футбольного клуба и его истории, в частности " Локо". То знал бы, что президентом "Локо с 1992г-2006г. был футбольный человек Валерий Филатов и его тандем с Сёминым успешно существовал и работал многие годы. А потом были случайные и далёкие от футбола люди : Наумов, Смородская и вот сейчас Геркус. Самому Сёмину пришлось год побыть президентом клуба, а главным тренером был Бышовец. Кто и что в футболе Сёмин, работающий успешно и почтенном для тренера возрасте говорят за него результаты и трофеи в разных клубах, а что из себя представляют разного рода писарчуки и "эксперты"..., поставим многоточие, чтобы не засорять великий и могучий.
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Diesel133
1536988771
Семин всем все давно доказал результатами и титулами, а ты просто трепло жирное
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mihail200606
1536989359
Когда ты уже подавишься своим языком...
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VikNMar
1536993026
Этот придурок " упитанный , но не воспитанный " только и может всех оскорблять , набил бы кто ему " говорилку " , может тогда угомонится .....
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МВС
1536993243
Локомотив—это Сёмин.было прекрасно видно,во что Клуб превращался без него.а Уткин..пожалеть его надо.
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paracetamol
1536993948
Семин – вздорный старикан, а Уткин - ... Сейчас забанят!
Ответить
Urry
1536999426
В этом весь Уткин
Ответить
серега кашин
1537002681
после победы в чр ему надо было уходить, а этот сезон он может и не доработать
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zigbert
1537102268
Василий как всегда старается унизить человека. Может по этой причине сама жизнь наказывает его за эти действия.
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