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Рауш: «Динамо» заслуживало победы над «Локомотивом»

15 сентября 2018, 00:20
5

Защитник «Динамо» Константин Рауш выразил мнение, что его команда должна была побеждать «Локомотив» в матче 7-го тура РПЛ.

Бело-голубые с 66-й минуты встречи играли в большинстве. Красную карточку получил хавбек железнодорожников Гжегож Крыховяк.

– Вы активно начали матч и «Динамо» быстро забило. Это повышенный настрой, или план на игру?

– Ничего не изменилось. Просто добавилось уверенности после двух передач в игре за сборную. Иногда футбол очень прост – две подачи за сборную и в клубе тоже все получается.

– Какой был план на игру у «Динамо»?

– План был – хорошо играть в обороне. Мы знали, что «Локомотив» хорошо атакует, но у них появляются большие зоны. Хотели это использовать – думаю, хорошо получилось. Много контратак у нас было. Не только в первом тайме, но и во втором. Заслужили победу, но, к сожалению, не получилось…

– Эпизод с голом в ворота «Динамо» как оцените. Был ли там офсайд?

– В тот момент мне так показалось. Я еще не посмотрел повтор. Тогда мне показалось, что офсайд был.

– После удаления, наверное, был особый подъем. Хотелось дожать соперника, оставшегося в меньшинстве.

– После этого у нас появилось очень много шансов. Мы начали играть в атаку. Варианты, шансы – все было. Надо было только забить. К сожалению, не получилось.

– Не разочаровал ли вас «Локомотив»? У действующего чемпиона мало что получалось, гол, показалось, из офсайда забили…

– Да нет. «Локомотив» – хорошая команда. Но когда они играли вдесятером, мы почувствовали уверенность. Были лучше, как команда и заслужили победу. Но такие игры бывают. Всех можно обыграть, сегодня был шанс.

– То есть, у «Локомотива» все наладится к Лиге чемпионов?

– Ну, «Локомотив» – не очень слабая команда. Думаю, все будет хорошо.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив Рауш Константин
Комментарии (5)
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Рубик Докоян
1536961549
А чего у игрока спрашивать был офсайд или нет, если это определяли главный арбитр и его ассистент. Офсайда не было, поскольку мяч отскочил к Крыховяку от ноги динамовца. Последуй пас от партнёра по команде был бы офсайд. Просто надо знать матчасть.
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paracetamol
1536994103
Согласен. В конце чудом не забили. Надо было Маркова на 10 минут раньше выпустить.
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oleg32ru
1537081126
паравоз не тот
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zigbert
1537099413
Здесь судья пожалуй был прав.
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