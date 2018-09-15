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    Рауш: «Динамо» заслуживало победы над «Локомотивом»

    Защитник «Динамо» Константин Рауш выразил мнение, что его команда должна была побеждать «Локомотив» в матче 7-го тура РПЛ.

    Бело-голубые с 66-й минуты встречи играли в большинстве. Красную карточку получил хавбек железнодорожников Гжегож Крыховяк.

    – Вы активно начали матч и «Динамо» быстро забило. Это повышенный настрой, или план на игру?

    – Ничего не изменилось. Просто добавилось уверенности после двух передач в игре за сборную. Иногда футбол очень прост – две подачи за сборную и в клубе тоже все получается.

    – Какой был план на игру у «Динамо»?

    – План был – хорошо играть в обороне. Мы знали, что «Локомотив» хорошо атакует, но у них появляются большие зоны. Хотели это использовать – думаю, хорошо получилось. Много контратак у нас было. Не только в первом тайме, но и во втором. Заслужили победу, но, к сожалению, не получилось…

    – Эпизод с голом в ворота «Динамо» как оцените. Был ли там офсайд?

    – В тот момент мне так показалось. Я еще не посмотрел повтор. Тогда мне показалось, что офсайд был.

    – После удаления, наверное, был особый подъем. Хотелось дожать соперника, оставшегося в меньшинстве.

    – После этого у нас появилось очень много шансов. Мы начали играть в атаку. Варианты, шансы – все было. Надо было только забить. К сожалению, не получилось.

    – Не разочаровал ли вас «Локомотив»? У действующего чемпиона мало что получалось, гол, показалось, из офсайда забили…

    – Да нет. «Локомотив» – хорошая команда. Но когда они играли вдесятером, мы почувствовали уверенность. Были лучше, как команда и заслужили победу. Но такие игры бывают. Всех можно обыграть, сегодня был шанс.

    – То есть, у «Локомотива» все наладится к Лиге чемпионов?

    – Ну, «Локомотив» – не очень слабая команда. Думаю, все будет хорошо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.09.2018 00:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 15:03

      Здесь судья пожалуй был прав.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +181

      oleg32ru 16 сентября 2018, 09:58

      паравоз не тот

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17775

      paracetamol 15 сентября 2018, 09:48

      Согласен. В конце чудом не забили. Надо было Маркова на 10 минут раньше выпустить.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 сентября 2018, 00:45

      А чего у игрока спрашивать был офсайд или нет, если это определяли главный арбитр и его ассистент. Офсайда не было, поскольку мяч отскочил к Крыховяку от ноги динамовца. Последуй пас от партнёра по команде был бы офсайд. Просто надо знать матчасть.

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