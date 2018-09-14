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    «Локомотив» не будет штрафовать Крыховяка за красную карточку

    «Локомотив» не будет наказывать полузащитника Гжегожа Крыховяка за удаление в матче 7-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:1). Об этом сообщил президент железнодорожников Илья Геркус.

    – Крыховяка оштрафуете за удаление?

    – За что? Господь с вами! Там перед ним фолил Рауш! Спорное удаление, на мой взгляд. Вторая желтая – очень сильно на усмотрение арбитра. За что штрафовать Крыховяка? Разве у него было неспортивное поведение?

    – За фол.

    – За будто бы фол… Ну и что? Он же не ругался, не плюнул, не кинул ни в кого мяч. Он играл, боролся. Но судья усмотрел нарушение. Это вопрос к арбитру скорее. Крыховяк был одним из лучших на поле. Если не лучший.

    Глупость Крыховяка добила «Локомотив». Он такой не впервые

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2018 22:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 сентября 2018, 15:09

      он был лучший? а про остальных что скажешь

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 15 сентября 2018, 11:04

      не будет штрафовать???

      Для штрафа не тот случай!
      Крыховяк очень заметно играл с Динамо и помог забить гол.
      Он очень УСИЛИЛ Локомотив и в каждой игре показывает хороший уровень игры.
      А нарушения получил на ровном месте.

      Игра игрой, но правила надо соблюдать.

      Две желтые показаны по делу.
      Надо Гжегошу обратить внимание на свою игру и впредь не грубить, а попридержать эмоции и не подводить команду.
      Хорошо, что Локомотив из-за этого не проиграл, но и не смог победить.
      Всем игрокам Локомотива надо это учесть и играть без ГРУБОСТИ!

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      Рейтинг: +17775

      paracetamol 15 сентября 2018, 09:50

      Мужик старался, но перестарался.

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      Рейтинг: +929

      ДСА 15 сентября 2018, 06:31

      Это что бы поляк не обиделся.

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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 15 сентября 2018, 00:28

      Нормально

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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 15 сентября 2018, 00:02

      Верное решение.

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