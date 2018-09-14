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  • «Локомотив» не будет штрафовать Крыховяка за красную карточку

«Локомотив» не будет штрафовать Крыховяка за красную карточку

14 сентября 2018, 22:47
6

«Локомотив» не будет наказывать полузащитника Гжегожа Крыховяка за удаление в матче 7-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:1). Об этом сообщил президент железнодорожников Илья Геркус.

– Крыховяка оштрафуете за удаление?

– За что? Господь с вами! Там перед ним фолил Рауш! Спорное удаление, на мой взгляд. Вторая желтая – очень сильно на усмотрение арбитра. За что штрафовать Крыховяка? Разве у него было неспортивное поведение?

– За фол.

– За будто бы фол… Ну и что? Он же не ругался, не плюнул, не кинул ни в кого мяч. Он играл, боролся. Но судья усмотрел нарушение. Это вопрос к арбитру скорее. Крыховяк был одним из лучших на поле. Если не лучший.

Глупость Крыховяка добила «Локомотив». Он такой не впервые

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Крыховяк Гжегож Геркус Илья
Комментарии (6)
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anatolich72
1536958965
Верное решение.
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Шумаххер
1536960485
Нормально
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ДСА
1536982264
Это что бы поляк не обиделся.
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paracetamol
1536994223
Мужик старался, но перестарался.
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amazonaws
1536998663
не будет штрафовать??? Для штрафа не тот случай! Крыховяк очень заметно играл с Динамо и помог забить гол. Он очень УСИЛИЛ Локомотив и в каждой игре показывает хороший уровень игры. А нарушения получил на ровном месте. Игра игрой, но правила надо соблюдать. Две желтые показаны по делу. Надо Гжегошу обратить внимание на свою игру и впредь не грубить, а попридержать эмоции и не подводить команду. Хорошо, что Локомотив из-за этого не проиграл, но и не смог победить. Всем игрокам Локомотива надо это учесть и играть без ГРУБОСТИ!
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Полная Канистра
1537013359
он был лучший? а про остальных что скажешь
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