«Локомотив» не будет штрафовать Крыховяка за красную карточку

«Локомотив» не будет наказывать полузащитника Гжегожа Крыховяка за удаление в матче 7-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:1). Об этом сообщил президент железнодорожников Илья Геркус.

– Крыховяка оштрафуете за удаление?

– За что? Господь с вами! Там перед ним фолил Рауш! Спорное удаление, на мой взгляд. Вторая желтая – очень сильно на усмотрение арбитра. За что штрафовать Крыховяка? Разве у него было неспортивное поведение?

– За фол.

– За будто бы фол… Ну и что? Он же не ругался, не плюнул, не кинул ни в кого мяч. Он играл, боролся. Но судья усмотрел нарушение. Это вопрос к арбитру скорее. Крыховяк был одним из лучших на поле. Если не лучший.

Глупость Крыховяка добила «Локомотив». Он такой не впервые