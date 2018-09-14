«Шахтер» показал крота, который испортил газон на стадионе «Металлист» в Харькове

«Шахтер» в шуточной манере представил обновленный талисман клуба.

Ранее клуб сообщил о повреждении газона кротом на стадионе «Металлист» в Харькове, на котором донецкая команда проводит домашние матчи.

Сегодня сотрудник арены сообщил, что все норы, вырытые животным, устранены, а само оно поймано. И представил этого «крота» в виде талисмана.

В среду, 19 сентября, «Шахтер» на стадионе «Металлист» встретится с «Хоффенхаймом» во встрече первого тура Лиги чемпионов. Начало – в 20:00 по московскому времени.