«Шахтер» показал крота, который испортил газон на стадионе «Металлист» в Харькове

На самом деле было два "крота" - Александр Петров и Руслан Боширов, которые приехали в Харьков посетить всемирно известные Благовещенский, Покровский и Успенский соборы, но заблудились, ибо резидент ГРУ составлял им маршрут в сильном алкогольном опьянении после празднования чудесного воскрешения Скпипалей! :-)))
«Шахтер» в шуточной манере представил обновленный талисман клуба.
Ранее клуб сообщил о повреждении газона кротом на стадионе «Металлист» в Харькове, на котором донецкая команда проводит домашние матчи.
Сегодня сотрудник арены сообщил, что все норы, вырытые животным, устранены, а само оно поймано. И представил этого «крота» в виде талисмана.
В среду, 19 сентября, «Шахтер» на стадионе «Металлист» встретится с «Хоффенхаймом» во встрече первого тура Лиги чемпионов. Начало – в 20:00 по московскому времени.
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