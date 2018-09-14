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    «Шахтер» показал крота, который испортил газон на стадионе «Металлист» в Харькове

    «Шахтер» в шуточной манере представил обновленный талисман клуба.

    Ранее клуб сообщил о повреждении газона кротом на стадионе «Металлист» в Харькове, на котором донецкая команда проводит домашние матчи.

    Сегодня сотрудник арены сообщил, что все норы, вырытые животным, устранены, а само оно поймано. И представил этого «крота» в виде талисмана.

    В среду, 19 сентября, «Шахтер» на стадионе «Металлист» встретится с «Хоффенхаймом» во встрече первого тура Лиги чемпионов. Начало – в 20:00 по московскому времени.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: ФК «Шахтер»

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    14.09.2018 19:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 сентября 2018, 23:03

      На самом деле было два "крота" - Александр Петров и Руслан Боширов, которые приехали в Харьков посетить всемирно известные Благовещенский, Покровский и Успенский соборы, но заблудились, ибо резидент ГРУ составлял им маршрут в сильном алкогольном опьянении после празднования чудесного воскрешения Скпипалей! :-)))

      0
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 15 сентября 2018, 01:01

      Вылитый сепар )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +452

      тёска 15 сентября 2018, 00:51

      отверстие не по размеру,не обмануйте нас,покажите разведчика гру

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 22:03

      Прикол.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      isco2307 14 сентября 2018, 21:42

      ахах) не погана реклама матчу

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 14 сентября 2018, 20:51

      Еще живого?

      0
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      Рейтинг: +19

      Aleks_Aleks 14 сентября 2018, 20:15

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 14 сентября 2018, 19:36

      вредитель

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