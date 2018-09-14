Лэмпард: «Терри – фантастический игрок. Но у «Дерби» есть варианты в обороне, и мы не будем ничего менять»

Терри не перешел в Спартак, потому что испугался журналистов.
АНГЛИЙСКИХ!!!
АНГЛИЙСКИХ информационных ПРОВОКАТОРОВ и фальсификаторов!!!
Они обещали Терри устроить варфоломеевскую ночь, подвергнуть его и его семью ЧУДОВИЩНОЙ травле.
Вы что??? не знаете английских СМИ - этих ФАЛЬСИФИКАТОРОВ и информационных махинаторов???
Терри СТРУСИЛ и СДАЛСЯ на милость английских информационных ПРОВОКАТОРОВ, которые развернули в прессе Англии травлю Терри и его семьи.
Терри осуждать не стоит за ТРУСОСТЬ!
Его английские СМИ поставили перед ЖЕСТКИМ выбором!
Терри испугался за свою семью, а угроза английских СМИ была РЕАЛЬНАЯ!
Но на Терри свет клином не сошелся!
У Спартака есть кем заменить Жиго!
Вот пусть они играют, а не полируют скамейку запасных, плюс Спартак СЭКОНОМИТ деньги.
Спартаку расстраиваться НЕЧЕГО и НЕЗАЧЕМ!
Не те времена и годы футболиста.
По всем спортивным меркам Терри футбольный ПЕНСИОНЕР, но для пиара и пополнения клубной кассы, в самый раз!
Спасибо Терри за ПИАР Спартака в футбольном Мире.
Единственная польза Спартака в этом переговорном процессе.
Спартак не проиграл от отказа Терри, зато ПИАР получился МИРОВОЙ!!!
Главный тренер «Дерби» Фрэнк Лэмпард исключил возможность подписания своего бывшего партнера по «Челси» Джона Терри.
Ранее Терри отказался от предложения «Спартака» и пока находится без клуба. К 37-летнему футболисту проявляет интерес «Астон Вилла», за которую он выступал в прошлом сезоне.
«Букмекеры не всегда все понимают правильно, не так ли?
Джон – фантастический лидер, фантастический игрок, и у него есть что предложить. Но у нас есть варианты в обороне, поэтому мы больше не будем ничего менять.
Джон будет велик, куда бы он ни пошел. Что бы он ни выбрал, или кто бы ни выбрал его», – сказал Лэмпард.