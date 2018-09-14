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  • Лэмпард: «Терри – фантастический игрок. Но у «Дерби» есть варианты в обороне, и мы не будем ничего менять»

Лэмпард: «Терри – фантастический игрок. Но у «Дерби» есть варианты в обороне, и мы не будем ничего менять»

14 сентября 2018, 15:58
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Главный тренер «Дерби» Фрэнк Лэмпард исключил возможность подписания своего бывшего партнера по «Челси» Джона Терри.

Ранее Терри отказался от предложения «Спартака» и пока находится без клуба. К 37-летнему футболисту проявляет интерес «Астон Вилла», за которую он выступал в прошлом сезоне.

«Букмекеры не всегда все понимают правильно, не так ли?

Джон – фантастический лидер, фантастический игрок, и у него есть что предложить. Но у нас есть варианты в обороне, поэтому мы больше не будем ничего менять.

Джон будет велик, куда бы он ни пошел. Что бы он ни выбрал, или кто бы ни выбрал его», – сказал Лэмпард.

Источник: Goal.com
Англия. Чемпионшип Дерби Каунти Терри Джон Лэмпард Фрэнк
Комментарии (1)
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amazonaws
1536930454
Терри не перешел в Спартак, потому что испугался журналистов. АНГЛИЙСКИХ!!! АНГЛИЙСКИХ информационных ПРОВОКАТОРОВ и фальсификаторов!!! Они обещали Терри устроить варфоломеевскую ночь, подвергнуть его и его семью ЧУДОВИЩНОЙ травле. Вы что??? не знаете английских СМИ - этих ФАЛЬСИФИКАТОРОВ и информационных махинаторов??? Терри СТРУСИЛ и СДАЛСЯ на милость английских информационных ПРОВОКАТОРОВ, которые развернули в прессе Англии травлю Терри и его семьи. Терри осуждать не стоит за ТРУСОСТЬ! Его английские СМИ поставили перед ЖЕСТКИМ выбором! Терри испугался за свою семью, а угроза английских СМИ была РЕАЛЬНАЯ! Но на Терри свет клином не сошелся! У Спартака есть кем заменить Жиго! Вот пусть они играют, а не полируют скамейку запасных, плюс Спартак СЭКОНОМИТ деньги. Спартаку расстраиваться НЕЧЕГО и НЕЗАЧЕМ! Не те времена и годы футболиста. По всем спортивным меркам Терри футбольный ПЕНСИОНЕР, но для пиара и пополнения клубной кассы, в самый раз! Спасибо Терри за ПИАР Спартака в футбольном Мире. Единственная польза Спартака в этом переговорном процессе. Спартак не проиграл от отказа Терри, зато ПИАР получился МИРОВОЙ!!!
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