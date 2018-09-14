Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лэмпард: «Терри – фантастический игрок. Но у «Дерби» есть варианты в обороне, и мы не будем ничего менять»

    Главный тренер «Дерби» Фрэнк Лэмпард исключил возможность подписания своего бывшего партнера по «Челси» Джона Терри.

    Ранее Терри отказался от предложения «Спартака» и пока находится без клуба. К 37-летнему футболисту проявляет интерес «Астон Вилла», за которую он выступал в прошлом сезоне.

    «Букмекеры не всегда все понимают правильно, не так ли?

    Джон – фантастический лидер, фантастический игрок, и у него есть что предложить. Но у нас есть варианты в обороне, поэтому мы больше не будем ничего менять.

    Джон будет велик, куда бы он ни пошел. Что бы он ни выбрал, или кто бы ни выбрал его», – сказал Лэмпард.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2018 15:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 14 сентября 2018, 16:07

      Терри не перешел в Спартак, потому что испугался журналистов.
      АНГЛИЙСКИХ!!!
      АНГЛИЙСКИХ информационных ПРОВОКАТОРОВ и фальсификаторов!!!
      Они обещали Терри устроить варфоломеевскую ночь, подвергнуть его и его семью ЧУДОВИЩНОЙ травле.
      Вы что??? не знаете английских СМИ - этих ФАЛЬСИФИКАТОРОВ и информационных махинаторов???
      Терри СТРУСИЛ и СДАЛСЯ на милость английских информационных ПРОВОКАТОРОВ, которые развернули в прессе Англии травлю Терри и его семьи.
      Терри осуждать не стоит за ТРУСОСТЬ!
      Его английские СМИ поставили перед ЖЕСТКИМ выбором!
      Терри испугался за свою семью, а угроза английских СМИ была РЕАЛЬНАЯ!
      Но на Терри свет клином не сошелся!
      У Спартака есть кем заменить Жиго!
      Вот пусть они играют, а не полируют скамейку запасных, плюс Спартак СЭКОНОМИТ деньги.
      Спартаку расстраиваться НЕЧЕГО и НЕЗАЧЕМ!
      Не те времена и годы футболиста.
      По всем спортивным меркам Терри футбольный ПЕНСИОНЕР, но для пиара и пополнения клубной кассы, в самый раз!
      Спасибо Терри за ПИАР Спартака в футбольном Мире.
      Единственная польза Спартака в этом переговорном процессе.
      Спартак не проиграл от отказа Терри, зато ПИАР получился МИРОВОЙ!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11