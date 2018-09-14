Лэмпард: «Терри – фантастический игрок. Но у «Дерби» есть варианты в обороне, и мы не будем ничего менять»

Главный тренер «Дерби» Фрэнк Лэмпард исключил возможность подписания своего бывшего партнера по «Челси» Джона Терри.

Ранее Терри отказался от предложения «Спартака» и пока находится без клуба. К 37-летнему футболисту проявляет интерес «Астон Вилла», за которую он выступал в прошлом сезоне.

«Букмекеры не всегда все понимают правильно, не так ли?

Джон – фантастический лидер, фантастический игрок, и у него есть что предложить. Но у нас есть варианты в обороне, поэтому мы больше не будем ничего менять.

Джон будет велик, куда бы он ни пошел. Что бы он ни выбрал, или кто бы ни выбрал его», – сказал Лэмпард.