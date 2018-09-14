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    Стоцкий: «В начале сезона «Краснодар» потерял несколько очков, которые не должен был упускать»

    Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий рассказал о настрое своей команды на предстоящий матч седьмого тура РПЛ против «Анжи», который пройдет на выезде.

    «Сейчас ни в коем случае нельзя терять очки ни с кем из соперников, в том числе с «Анжи». В начале сезона мы уже потеряли несколько баллов, которые не должны были упускать. Поэтому теперь нужно на каждую игру настраиваться и забирать свое», – заявил Стоцкий.

    Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Краснодар» состоится в воскресенье, 16 сентября, в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    14.09.2018 10:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 16 сентября 2018, 11:56

      Да уж...

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 14 сентября 2018, 20:02

      Из сезона в сезон такая *ерня, да еще и стиль теряют. Раньше, за красивую игру, можно было простить результат, а сейчас и смотреть не на что.

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      ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 > sochi-2013 15 сентября 2018, 08:32

      много правды...

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 14 сентября 2018, 12:13

      У всех клубов одна и та же песня, про потерю очков.

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