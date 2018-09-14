Стоцкий: «В начале сезона «Краснодар» потерял несколько очков, которые не должен был упускать»

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий рассказал о настрое своей команды на предстоящий матч седьмого тура РПЛ против «Анжи», который пройдет на выезде.

«Сейчас ни в коем случае нельзя терять очки ни с кем из соперников, в том числе с «Анжи». В начале сезона мы уже потеряли несколько баллов, которые не должны были упускать. Поэтому теперь нужно на каждую игру настраиваться и забирать свое», – заявил Стоцкий.

Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Краснодар» состоится в воскресенье, 16 сентября, в 16:30 по московскому времени.