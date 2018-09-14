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    «Спартак» не будет подписывать центрального защитника

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что клуб не будет подписывать нового центрального защитника.

    Ранее красно-белые хотели заполучить Джона Терри, однако тот отказался от перехода в российский клуб.

    «Конечно, нужен еще один центральный защитник. Но сейчас уже поздно приобретать новичка. Поэтому буду искать варианты среди нашей молодежи», – сказал Каррера.

    «Спартак» хотел приобрести центрального защитника в связи с тяжелой травмой Самуэля Жиго. Француз пропустит около полугода.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2018 00:25
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 сентября 2018, 21:50

      Для подмены ребята и из резерва сгодятся и молодёжки, самое главное чтобы никто из двух защитников больше не ломался...

      0
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 10:12

      Все дело в том что трансферные окна уже закрылись и свободных агентов осталось не много. Выбор не велик и в этом нет смысла.

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 14 сентября 2018, 09:10

      Да, сложно будет! Но может лучше наигрывать свою молодежь,чем покупать пенсионера из Англии?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +561

      klimovich > Опорник84 14 сентября 2018, 13:18

      Проблема в том, что некоторая молодежь может объективно не тянуть уровень команды. Сколько ты ее не наигрывай, сколько она не будет тренироваться, а уровень не тот.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1847

      mahan 14 сентября 2018, 08:35

      Терри походу просто захотел хайпануть и все, только время отнял у Спартака. Будем надеется больше никто травмы не получит.

      0
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 14 сентября 2018, 08:13

      Наверное жена Терри посмотрела на жён игроков Спартака и сказала,Джонни сидим дома.)))

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 сентября 2018, 08:09

      Другого выхода нет. До ноября надо играть и продержаться с теми кто сейчас есть в наличии.

      3
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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 14 сентября 2018, 08:03

      Одни провалы,одни провалы.Федун,продай игрушку!

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 14 сентября 2018, 07:43

      Лучше подтягивать свою молодежь, чем брать выжатого годами возрастного футболиста, хоть и с именем. Молодой - это долгосрочная перспектива, а возрастной игрок - это головная боль через короткий промежуток времени. Опять надо будет кого-то искать. Да и никто из легионеров, особенно возрастных, не будет выкладываться на поле так, как свой воспитанник, которому надо утверждаться в футболе. Под лежачий камень вода не течет. Смелей надо привлекать к основе молодежь, тогда и результат придет.

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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 14 сентября 2018, 00:38

      Правильное решение.
      Даёшь - молодёжь!

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      Рейтинг: +2527

      Челнинец 14 сентября 2018, 00:35

      И будеть проходной двор)

      1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik > Челнинец 14 сентября 2018, 00:38

      Будет.
      Зато, молодёжь подтянется.

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