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«Спартак» не будет подписывать центрального защитника

14 сентября 2018, 00:25
14

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что клуб не будет подписывать нового центрального защитника.

Ранее красно-белые хотели заполучить Джона Терри, однако тот отказался от перехода в российский клуб.

«Конечно, нужен еще один центральный защитник. Но сейчас уже поздно приобретать новичка. Поэтому буду искать варианты среди нашей молодежи», – сказал Каррера.

«Спартак» хотел приобрести центрального защитника в связи с тяжелой травмой Самуэля Жиго. Француз пропустит около полугода.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (14)
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Челнинец
1536874501
И будеть проходной двор)
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DimonSPM
1536874723
Правильное решение. Даёшь - молодёжь!
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Т34
1536900198
Лучше подтягивать свою молодежь, чем брать выжатого годами возрастного футболиста, хоть и с именем. Молодой - это долгосрочная перспектива, а возрастной игрок - это головная боль через короткий промежуток времени. Опять надо будет кого-то искать. Да и никто из легионеров, особенно возрастных, не будет выкладываться на поле так, как свой воспитанник, которому надо утверждаться в футболе. Под лежачий камень вода не течет. Смелей надо привлекать к основе молодежь, тогда и результат придет.
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Gold of Spartak
1536901392
Одни провалы,одни провалы.Федун,продай игрушку!
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Рубик Докоян
1536901765
Другого выхода нет. До ноября надо играть и продержаться с теми кто сейчас есть в наличии.
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Oldtrafford83/97
1536902012
Наверное жена Терри посмотрела на жён игроков Спартака и сказала,Джонни сидим дома.)))
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mahan
1536903346
Терри походу просто захотел хайпануть и все, только время отнял у Спартака. Будем надеется больше никто травмы не получит.
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Опорник84
1536905454
Да, сложно будет! Но может лучше наигрывать свою молодежь,чем покупать пенсионера из Англии?
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zigbert
1536909121
Все дело в том что трансферные окна уже закрылись и свободных агентов осталось не много. Выбор не велик и в этом нет смысла.
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ivanthebest
1536951036
Для подмены ребята и из резерва сгодятся и молодёжки, самое главное чтобы никто из двух защитников больше не ломался...
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