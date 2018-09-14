«Спартак» не будет подписывать центрального защитника

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что клуб не будет подписывать нового центрального защитника.

Ранее красно-белые хотели заполучить Джона Терри, однако тот отказался от перехода в российский клуб.

«Конечно, нужен еще один центральный защитник. Но сейчас уже поздно приобретать новичка. Поэтому буду искать варианты среди нашей молодежи», – сказал Каррера.

«Спартак» хотел приобрести центрального защитника в связи с тяжелой травмой Самуэля Жиго. Француз пропустит около полугода.