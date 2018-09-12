Модрич: «Позволили Испании играть в ее собственный футбол, за что были наказаны»

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич считает, что ключевым моментом в поражении от Испании во втором туре Лиги наций стал первый пропущенный гол.

«В первые 20 минут этого матча мы играли достаточно хорошо. Но после первого гола потеряли контроль над ситуацией.

Мы позволили Испании играть в ее собственный футбол, за что были наказаны.

Это тяжелое поражение, но мы должны поднять голову и работать, чтобы такого не повторилось», – заявил Модрич.

Матч второго тура Лиги наций Испания – Хорватия завершился со счетом 6:0.