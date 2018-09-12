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    Модрич: «Позволили Испании играть в ее собственный футбол, за что были наказаны»

    Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич считает, что ключевым моментом в поражении от Испании во втором туре Лиги наций стал первый пропущенный гол.

    «В первые 20 минут этого матча мы играли достаточно хорошо. Но после первого гола потеряли контроль над ситуацией.

    Мы позволили Испании играть в ее собственный футбол, за что были наказаны.

    Это тяжелое поражение, но мы должны поднять голову и работать, чтобы такого не повторилось», – заявил Модрич.

    Матч второго тура Лиги наций Испания – Хорватия завершился со счетом 6:0.

    Источник: A Bola

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    12.09.2018 10:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 12:12

      С испанцами играть в такой футбол чревато. Проще было поставить автобус.

      1
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      Рейтинг: +209

      Горький565 12 сентября 2018, 14:32

      У хорватов груз усталости от ЧМ на плечах, психологической.

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 12 сентября 2018, 11:35

      Поэтому с Испанией нужно играть или в такой же техничный футбол, или в закрытый.

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 12 сентября 2018, 11:24

      А Россия Испанию по пенальти сделала!!!

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 12 сентября 2018, 10:39

      Жестоко наказаны...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 сентября 2018, 10:32

      Такие поражения многих опускают на землю с небес, чтобы меньше жили прошлыми победами и успехом, а играли здесь и сейчас с конкретным соперником.

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