Тевес: «У Роналду была навязчивая идея, что он всегда должен быть в спортзале. Месси я там никогда не видел»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Карлос Тевес рассказал о тренировках форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Я никогда не видел Месси в спортзале, никогда не видел, как он отрабатывает остановку мяча или выполняет другие упражнения. У него это выходит естественно.

Криштиану – уверен, вы это видели сами – постоянно находится в зале. У него навязчивая идея, что он должен быть там. Он рано захотел стать лучшим во всем. Мы начинали тренироваться в 9 утра, в 8 он уже был на месте. Приезжаешь в 7:30, и он уже там. Однажды я приехал в 6 утра, он уже был там», – цитирует Тевеса Depor.

Тевес знаком с Роналду по выступлениям за «МЮ», с Месси – за сборную Аргентины.