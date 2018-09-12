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  • Тевес: «У Роналду была навязчивая идея, что он всегда должен быть в спортзале. Месси я там никогда не видел»

Тевес: «У Роналду была навязчивая идея, что он всегда должен быть в спортзале. Месси я там никогда не видел»

12 сентября 2018, 00:18
5

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Карлос Тевес рассказал о тренировках форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Я никогда не видел Месси в спортзале, никогда не видел, как он отрабатывает остановку мяча или выполняет другие упражнения. У него это выходит естественно.

Криштиану – уверен, вы это видели сами – постоянно находится в зале. У него навязчивая идея, что он должен быть там. Он рано захотел стать лучшим во всем. Мы начинали тренироваться в 9 утра, в 8 он уже был на месте. Приезжаешь в 7:30, и он уже там. Однажды я приехал в 6 утра, он уже был там», – цитирует Тевеса Depor.

Тевес знаком с Роналду по выступлениям за «МЮ», с Месси – за сборную Аргентины.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Испания. Примера Барселона Ювентус Месси Лионель Роналду Криштиану Тевес Карлос
Комментарии (5)
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dinar7777dinar
1536701953
карлос ты прав месси талант от бога у него все происходит естественно ! у кристинки же естественно происходят нырки которые он еще отрабатывает с самого утра !
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