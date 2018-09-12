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    Тевес: «У Роналду была навязчивая идея, что он всегда должен быть в спортзале. Месси я там никогда не видел»

    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Карлос Тевес рассказал о тренировках форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    «Я никогда не видел Месси в спортзале, никогда не видел, как он отрабатывает остановку мяча или выполняет другие упражнения. У него это выходит естественно.

    Криштиану – уверен, вы это видели сами – постоянно находится в зале. У него навязчивая идея, что он должен быть там. Он рано захотел стать лучшим во всем. Мы начинали тренироваться в 9 утра, в 8 он уже был на месте. Приезжаешь в 7:30, и он уже там. Однажды я приехал в 6 утра, он уже был там», – цитирует Тевеса Depor.

    Тевес знаком с Роналду по выступлениям за «МЮ», с Месси – за сборную Аргентины.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2018 00:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 12 сентября 2018, 00:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      карлос ты прав месси талант от бога у него все происходит естественно ! у кристинки же естественно происходят нырки которые он еще отрабатывает с самого утра !

      -9
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > dinar7777dinar 12 сентября 2018, 01:53

      Я не фанат Месси, а Роналду вообще раздражает. Но, при том, Месси многое дано от Бога, а португалец очень многого достиг именно работая над собой. И это достойно большего уважения, чем врожденная гениальность. А про симуляции, открывать рот кому, кому, но только не глору барселонки. И ещё вопрос, что мешало Месси, в трёх последних розыгрышах ЛЧ, когда Роналду волок Реал к победе? Может отсутствие желания работать на тренировках? И естественная остановка мяча не помогает...

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Валерий2705 12 сентября 2018, 12:36

      кристина волок реал? судьи тянули реал в матчах с баварией в полуфиналах ! судьи защитывали голы реала со стопроцентных оффсайдов в финале с атлетико мадрид ! кристина забивал баварии и ливерпулю? хахаха !

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > BYANKONERI 12 сентября 2018, 13:48

      глор как же ты надоел ! рон ху - ен ! рон был роналдиньо а роналду петушок как и ты !

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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > dinar7777dinar 12 сентября 2018, 15:47

      Да волок, забивал когда у Реала не было игры. Ахахах, а Барселону за уши судьи не тащили? Даже знаменитые 7-1 с ПСЖ, где должно было быть два пенальти и одна красная, так что молчал бы, малолетний глор, мне жаль тебя.

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