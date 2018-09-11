Широков: «Динамо» может выйти в еврокубки в этом сезоне»

Заместитель генерального директора «Динамо» Роман Широков рассказал о задачах команды в текущем сезоне.

«Состав «Динамо»? Можно было бы добавить одного игрока. Но в целом — доволен. Мы и поставили задачу выйти в еврокубки потому, что именно эта команда именно с этим составом способна ее выполнить.

Беспокойств по составу нет. Единственное – перед стартом первенства сложилась ситуация, когда не хватало крайнего атакующего. Дело в травме Антона Терехова, она чуть-чуть нас выбила», – сказал Широков.

«Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблцие РПЛ с 9-ю очками.