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    Широков: «Динамо» может выйти в еврокубки в этом сезоне»

    Заместитель генерального директора «Динамо» Роман Широков рассказал о задачах команды в текущем сезоне.

    «Состав «Динамо»? Можно было бы добавить одного игрока. Но в целом — доволен. Мы и поставили задачу выйти в еврокубки потому, что именно эта команда именно с этим составом способна ее выполнить.

    Беспокойств по составу нет. Единственное – перед стартом первенства сложилась ситуация, когда не хватало крайнего атакующего. Дело в травме Антона Терехова, она чуть-чуть нас выбила», – сказал Широков.

    «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблцие РПЛ с 9-ю очками.

    Источник: Sport24

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    11.09.2018 23:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 12 сентября 2018, 15:39

      судя по всему, Широков стал в Динамо пресс-атташе на полставки...))

      0
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 12 сентября 2018, 10:49

      Хотелось-бы

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 сентября 2018, 05:46

      В начале чемпионата шансы на выход в Евро кубки есть у Динамо, но не только у них..))

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 12 сентября 2018, 05:12

      Лишь бы за зону вылета не боролись.

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 12 сентября 2018, 04:49

      Во первых, Широков и Динамо как-то вообще не связывается. Ни одного матча за клуб не сыграл ( в карьере 16 клубов) и вдруг зам.ген.директора. Какой из него патриот клуба? Деньги платят и ладно. Во вторых "может" в турнирную таблицу не вложешь. Играть надо, а не п....болить.

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