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Широков: «Динамо» может выйти в еврокубки в этом сезоне»

11 сентября 2018, 23:19
5

Заместитель генерального директора «Динамо» Роман Широков рассказал о задачах команды в текущем сезоне.

«Состав «Динамо»? Можно было бы добавить одного игрока. Но в целом — доволен. Мы и поставили задачу выйти в еврокубки потому, что именно эта команда именно с этим составом способна ее выполнить.

Беспокойств по составу нет. Единственное – перед стартом первенства сложилась ситуация, когда не хватало крайнего атакующего. Дело в травме Антона Терехова, она чуть-чуть нас выбила», – сказал Широков.

«Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблцие РПЛ с 9-ю очками.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Широков Роман
Комментарии (5)
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1536716945
Во первых, Широков и Динамо как-то вообще не связывается. Ни одного матча за клуб не сыграл ( в карьере 16 клубов) и вдруг зам.ген.директора. Какой из него патриот клуба? Деньги платят и ладно. Во вторых "может" в турнирную таблицу не вложешь. Играть надо, а не п....болить.
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ДСА
1536718360
Лишь бы за зону вылета не боролись.
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a-rakhmatov
1536720390
В начале чемпионата шансы на выход в Евро кубки есть у Динамо, но не только у них..))
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oleg32ru
1536738561
Хотелось-бы
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Сенситив
1536755974
судя по всему, Широков стал в Динамо пресс-атташе на полставки...))
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