Алдервейрелд: «Все вокруг говорили, что я хочу уйти из «Тоттенхэма», но это неправда»

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.

«Все вокруг говорили, что я хочу уйти из «Тоттенхэма». Это неправда.

Этим летом я сразу понял, что клуб хочет удержать меня. Я должен был бороться за место в команде. Вернуться в основу – победа для меня.

Я просто пытаюсь помочь «Тоттенхэму» так, как могу. Что касается моего будущего, то все, что говорили в прессе, было неверным», – сказал Алдервейлерд.

В летнее трансферное окно сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» к футболисту.