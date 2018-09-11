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    Алдервейрелд: «Все вокруг говорили, что я хочу уйти из «Тоттенхэма», но это неправда»

    Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.

    «Все вокруг говорили, что я хочу уйти из «Тоттенхэма». Это неправда.

    Этим летом я сразу понял, что клуб хочет удержать меня. Я должен был бороться за место в команде. Вернуться в основу – победа для меня.

    Я просто пытаюсь помочь «Тоттенхэму» так, как могу. Что касается моего будущего, то все, что говорили в прессе, было неверным», – сказал Алдервейлерд.

    В летнее трансферное окно сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» к футболисту.

    Источник: Skysports

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    11.09.2018 19:51
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