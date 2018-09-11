«Фенербахче» и «Манчестер Юнайтед» следят за ситуацией с Озилом

«Фенербахче» и «Манчестер Юнайтед» контролирует ситуацию с полузащитником «Арсенала» Месутом Озилом.

Турецкий клуб лидирует в борьбе за немца и намерен совершить трансфер в январе. «МЮ» также следит за ситуацией.

Пока неясно, будет ли футболист рассматривать уход из «Арсенала», несмотря на его напряженные отношения с новым главным тренером Унаи Эмери в последние недели. Предполагается, что специалист и хавбек поссорились на тренировке после того, как Озил узнал, что не выйдет в стартовом составе на матч третьего тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:1). При этом Эмери тогда заявлял, что отсутствие футболиста не связано с какой-либо травмой.