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    «Фенербахче» и «Манчестер Юнайтед» следят за ситуацией с Озилом

    «Фенербахче» и «Манчестер Юнайтед» контролирует ситуацию с полузащитником «Арсенала» Месутом Озилом.

    Турецкий клуб лидирует в борьбе за немца и намерен совершить трансфер в январе. «МЮ» также следит за ситуацией.

    Пока неясно, будет ли футболист рассматривать уход из «Арсенала», несмотря на его напряженные отношения с новым главным тренером Унаи Эмери в последние недели. Предполагается, что специалист и хавбек поссорились на тренировке после того, как Озил узнал, что не выйдет в стартовом составе на матч третьего тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:1). При этом Эмери тогда заявлял, что отсутствие футболиста не связано с какой-либо травмой.

    Источник: Tribalfootball

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    11.09.2018 15:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 12 сентября 2018, 03:37

      Протоптанной дорожкой пойдет Месутка... В МЮ..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 11 сентября 2018, 18:45

      мю не берите эту бестолочь !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +355

      kvm5 11 сентября 2018, 16:29

      кто первее

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 сентября 2018, 16:28

      Если Вудворд совершит этот трансфер, то можно смело его гнать из клуба поганой метлой, а заодно и Маура, раз вовсе рассматривает таких игроков для "усиления". Честно, до..бала эта парочка уже...

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 11 сентября 2018, 15:34

      Вышвырните этого тренера какой на х е р Озил!

      1
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