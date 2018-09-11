Лунин: «В «Леганесе» стоит задача-минимум – остаться в Примере»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин, который проведет этот сезон в аренде в составе «Леганеса», рассказал о тренировках в составе мадридского клуба и о задачах своей новой команды на сезон.

– Английский я не хорошо знаю, но три месяца учил перед переходом. Он мне легче давался, испанский тяжелее. Все время стараюсь учить, дорабатывать на поле. Здороваюсь, спрашиваю, как дела, во сколько тренировка. После каждой тренировки говорю ребятам: «Пойдем, по воротам побьем».

– У кого в «Реале» самый сильный удар?

– Наверное, у Бэйла, Асенсио. Там нет криков, чтобы напихать. Есть крики, чтобы завести команду. Что мне запомнилось: «Парни, с первой до последней минуты концентрация, внимание, давайте вперед».

В «Реале» мы работали над «ближним боем». В Испании техничный футбол, в основном все забивается из пределов штрафной. Там отрабатывают игровые ситуации под углом, с центра.

Каждую тренировку, даже когда разминка, 5-7 минут тренируют отбор и перестройку под удар. Играем ногами везде.

– В «квадрат» играешь?

– Да.

– Кому-то между ног пробрасывал?

– Еще не рисковал.

В «Леганесе» стоит задача-минимум – остаться в Примере. Попадание в топ-10. Клуб развивается, реконструируют стадион, построили новую великолепную базу.