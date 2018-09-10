Полузащитник сборной Чехии Жмрхаль: «Ярче всех в России – Артем Дзюба»

Полузащитник сборной Чехии Яромир Жмрхаль назвал самого яркого игрока национальной команды России перед товарищеским матчем.

«Безусловно, в предстоящей игре Россия сыграет не в лучшем своем составе. Но, тем не менее, у них хватает качественных футболистов.

Конечно, ярче остальных в команде выделяется Артем Дзюба. Его игру мы анализировали – он сильный, габаритный форвард, который цепляется за мяч и часто делает полезные передачи.

Даже несмотря на то, что он не сыграет с Чехией, Россия показывает командную игру, много атакует, поэтому нам будет непросто», – сказал футболист.

Товарищеский матч Россия – Чехия пройдет в Ростове-на-Дону в понедельник, 10 сентября, в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.