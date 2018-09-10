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    Йиранек: «Россия добилась большого успеха на ЧМ, и для Чехии эта встреча будет важной»

    Бывший защитник «Спартака», «Ахмата», «Томи» и сборной Чехии Мартин Йиранек рассчитывает увидеть много голов в предстоящем товарищеском матче с командой России.

    «К сожалению, у нас есть ряд травмированных игроков, которые не сыграют с Россией. Не сыграют полузащитники Владимир Дарида и Антонин Барак. Они, безусловно, являются звездами нашей сборной, и их будет не хватать.

    Тем не менее, у Чехии немало сильных и квалифицированных игроков. Есть, например, нападающий Патрик Шик, защитники Теодор Селасси и Павел Кадержабек, а также вратарь Томаш Вацлик.

    Конечно, это будет товарищеский матч, но он, тем не менее, очень престижный. Россия добилась большого успеха на чемпионате мира, и для Чехии эта встреча станет важной с точки зрения оценки свои сил.

    Надеюсь, команды покажут хороший футбол с большим количеством голов», – заявил Йиранек.

    Товарищеский матч Россия – Чехия пройдет в Ростове-на-Дону в понедельник, 10 сентября, в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Известия

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    10.09.2018 08:54
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