Йиранек: «Россия добилась большого успеха на ЧМ, и для Чехии эта встреча будет важной»

Бывший защитник «Спартака», «Ахмата», «Томи» и сборной Чехии Мартин Йиранек рассчитывает увидеть много голов в предстоящем товарищеском матче с командой России.

«К сожалению, у нас есть ряд травмированных игроков, которые не сыграют с Россией. Не сыграют полузащитники Владимир Дарида и Антонин Барак. Они, безусловно, являются звездами нашей сборной, и их будет не хватать.

Тем не менее, у Чехии немало сильных и квалифицированных игроков. Есть, например, нападающий Патрик Шик, защитники Теодор Селасси и Павел Кадержабек, а также вратарь Томаш Вацлик.

Конечно, это будет товарищеский матч, но он, тем не менее, очень престижный. Россия добилась большого успеха на чемпионате мира, и для Чехии эта встреча станет важной с точки зрения оценки свои сил.

Надеюсь, команды покажут хороший футбол с большим количеством голов», – заявил Йиранек.

Товарищеский матч Россия – Чехия пройдет в Ростове-на-Дону в понедельник, 10 сентября, в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.