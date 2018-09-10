Жиру – о голе Голландии: «Понимал, что скоро сяду на скамейку»

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру признал, что находится в данный момент не в лучшей своей форме.

«В матче с Германией я впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе, и тренер убрал меня с поля, что было абсолютно логично.

Сегодня я снова был не в лучшей форме и понимал, что скоро сяду на скамейку. Знал, что Менди очень здорово подает на ближнюю штангу, и пошел на эту подачу.

Все сложилось как нельзя лучше для меня и для моей команды. Я очень рад за всех», – сказал Жиру.

Матч второго тура Лиги наций Франция – Голландия завершился со счетом 2:1.