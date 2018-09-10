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    Жиру – о голе Голландии: «Понимал, что скоро сяду на скамейку»

    Нападающий сборной Франции Оливье Жиру признал, что находится в данный момент не в лучшей своей форме.

    «В матче с Германией я впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе, и тренер убрал меня с поля, что было абсолютно логично.

    Сегодня я снова был не в лучшей форме и понимал, что скоро сяду на скамейку. Знал, что Менди очень здорово подает на ближнюю штангу, и пошел на эту подачу.

    Все сложилось как нельзя лучше для меня и для моей команды. Я очень рад за всех», – сказал Жиру.

    Матч второго тура Лиги наций Франция – Голландия завершился со счетом 2:1.

    Источник: УЕФА

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    10.09.2018 07:16
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 сентября 2018, 08:05

      Ну вот здесь и мы здесь сядем на посадку. Лучше сидеть на скамейке запасных, чем на скамье подсудимых.... Но у нас разве можно зарекаться ?

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 сентября 2018, 13:08

      в любом случаи - сидеть , не мешки ворочать ))

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 сентября 2018, 17:56

      Смотря где и как сидеть, а то мешки ворочать за счастье будет...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 14 сентября 2018, 18:51

      Привет, бродюга, отстрелялся. ))) Хорошо, что тут есть такая опция бан на сутки. Меня, блин, года 2 назад пэтэушнуки мудераторы на "СС" только за раздражённый тон на полгода забанили.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 14 сентября 2018, 18:58

      пол года!? да это фактически выставили тебя с сайта! причём зная тебя, не пойму, каким тоном ты разговаривал, что бы так их зацепить?)) наверно в болевую точку попал? они не любят когда правду в глаза режут

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 14 сентября 2018, 19:08

      А там банили , если справедливо возмущаешься. Сайт старый был неплохой, не то, что сейчас. Я общаюсь с коллегой,отправляю коммент, а он не проходит. Я пишу по новой, отправляю та же ситуация, уходит, но не появляется в окошке. Я пишу, что за хрень, технари разберитесь. Проходит минут 10 появляется с задержкой первый коммент и т.д. Весь диалог нарушен. Ну я свои мэмы на них и обрушил. Пэтэушники - мудераторы, они же там ещё и фильтры установили, что нормальные литературные слова не проходили, а искажались. Здесь "зазвездят" , а там уберут несколько букв и какая-то абракадабра получалась, так и на новом сайте. Приходилось слово по слогам писать или с точками и т.д. Я день и время помню 11 января 22ч. 40 мин. и до 31 июля бан. )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 14 сентября 2018, 19:13

      пря как в северной кореи))
      бомбардир просто остров свободы и благополучия )

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 14 сентября 2018, 19:20

      Да, этом плане здесь перебор. Тут столько клиентов, которых надо банить пожизненно. На СДЗД тоже было всё нормально, хотя иногда появлялись чужаки из сетей или наши бестолочи. В футболе ноль, а только один мат и хрень всякую писали. Там иногда Иван Жидков главный редактор издательского дома в комменте предупреждал некоторых. что за оскорбления журналистов будет банить.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 14 сентября 2018, 19:27

      мне кажется что лучший вариант, это админам иногда беседовать с особо ретивыми пользователями. профилактическая работа не помешает

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 14 сентября 2018, 19:28

      Смотрим Локо с Динамо. )))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 14 сентября 2018, 19:29

      Он и в этом не заинтересованы, да и не считают нужным как я понимаю.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 14 сентября 2018, 19:32

      ок. я тоже хочу посмотреть, но друзья названивают, требуют моего выхода из гримёрки )

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