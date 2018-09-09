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    Дзюба: «На ЧМ-2018 футболками ни с кем не менялся. Тем более Ибрагимович не играл»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба на встрече с болельщиками рассказал, что не поменялся футболкой ни с одним из футболистов на чемпионате мира.

    На групповом этапе ЧМ-2018 россияне встречались с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией. В плей-офф турнира – с Испанией и Хорватией.

    «Ни с кем из игроков не обменивался футболками на чемпионате мира, очень много человек и так просило. Тем более Ибрагимович не играл. В общем я воспринимал всех, как соперников», – сказал Дзюба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.09.2018 17:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +351

      Константинн 9 сентября 2018, 18:03

      Кому нужна футболка с опилками и занозами.

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