Дзюба: «На ЧМ-2018 футболками ни с кем не менялся. Тем более Ибрагимович не играл»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба на встрече с болельщиками рассказал, что не поменялся футболкой ни с одним из футболистов на чемпионате мира.

На групповом этапе ЧМ-2018 россияне встречались с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией. В плей-офф турнира – с Испанией и Хорватией.

«Ни с кем из игроков не обменивался футболками на чемпионате мира, очень много человек и так просило. Тем более Ибрагимович не играл. В общем я воспринимал всех, как соперников», – сказал Дзюба.