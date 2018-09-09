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    «Манчестер Юнайтед» может обменять Погба на Дибалу

    «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале.

    Английский клуб готов включить в сделку по аргентинцу полузащитника Поля Погба. Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью не против такого развития событий. Ранее сообщалось, что у португальского специалиста напряженные отношения с французом.

    В свою очередь, Дибала хочет покинуть туринский клуб после прихода Криштиану Роналду, вследствие чего он лишился места в основном составе команды.

    Сделка может состояться в зимнее трансферное окно.

    Источник: Calciomercato

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    09.09.2018 16:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 9 сентября 2018, 19:50

      Это было бы не плохо для обоих клубов.

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 9 сентября 2018, 17:50

      было бы не плохо у погба в мю не заладилось

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      яцык 9 сентября 2018, 16:56

      и правильно дибала в разы лучше погбы

      0
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 9 сентября 2018, 16:20

      Дибалу Бавария может подписать

      0
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > BlackMurder 9 сентября 2018, 18:49

      Уж извини, не тот сейчас клуб Бавария, кто может притендовать на ТОП игроков!

      -1
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