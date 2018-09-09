«Манчестер Юнайтед» может обменять Погба на Дибалу

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале.

Английский клуб готов включить в сделку по аргентинцу полузащитника Поля Погба. Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью не против такого развития событий. Ранее сообщалось, что у португальского специалиста напряженные отношения с французом.

В свою очередь, Дибала хочет покинуть туринский клуб после прихода Криштиану Роналду, вследствие чего он лишился места в основном составе команды.

Сделка может состояться в зимнее трансферное окно.