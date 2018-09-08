«Спартак» анонсировал «очень важного гостя» клубного музея. В команду должен прийти Терри

Пресс-служба «Спартака» анонсировала переход бывшего защитника «Челси» Джона Терри.

«Музей «Спартака» распахнул свои двери перед очень важным гостем.

Есть варианты, кто бы это мог быть?» – говорится в сообщении московского клуба в твиттере.

Сегодня СМИ сообщили, что 37-летний англичанин заключил с красно-белыми контракт до конца сезона с возможностью продления еще на год.

Терри выступал за «Челси» с 1998 по 2017 год. Прошлый сезон футболист провел в «Астон Вилле».

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Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось