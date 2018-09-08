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  • «Спартак» анонсировал «очень важного гостя» клубного музея. В команду должен прийти Терри

«Спартак» анонсировал «очень важного гостя» клубного музея. В команду должен прийти Терри

8 сентября 2018, 18:52
35

Пресс-служба «Спартака» анонсировала переход бывшего защитника «Челси» Джона Терри.

«Музей «Спартака» распахнул свои двери перед очень важным гостем.

Есть варианты, кто бы это мог быть?» – говорится в сообщении московского клуба в твиттере.

Сегодня СМИ сообщили, что 37-летний англичанин заключил с красно-белыми контракт до конца сезона с возможностью продления еще на год.

Терри выступал за «Челси» с 1998 по 2017 год. Прошлый сезон футболист провел в «Астон Вилле».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Терри Джон
Комментарии (35)
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Дон_Шип
1536422107
лучше бы в детский футбол вкладывали, чем пенсионеров буржуйских кормить
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sochi-2013
1536423119
Интересно будет посмотреть, да и молодежь кое-чему научит. Играющий тренер.
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mialkov
1536423601
Офигеть! Неожиданно! Хочется увидеть в деле! Вперед, Спартак!!!
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RamonCSKA
1536424120
норм защитник, игнашевич вон без замен круто играл в его возрасте, а терри еще и классом повыше
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Полная Канистра
1536424170
вот никогда бы не подумал что английский игрок будет в команде Спартака это огонь
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батог
1536424585
Охрененно со знаком "+"!!!!!
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3a zenit
1536425926
поздравляю,в любом раскладе это гуд.
Ответить
RedWhiteFans2
1536429916
Очень грамотно. Пока лазарет выздоравливает Терри в обороне, да и в нападении хлопнет по носу некоторым зазнайкам.
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zigbert
1536431314
Все же решение руководства Спартака можно назвать правильным. Наверняка информация о Терри изучалась. Нужно было как то восполнить потерю Жиго.
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DOCTOR PENALTY
1536432778
Уверен, Джон пришёл не только отметиться в музее, но и оставить след на поле. А с его присутствием кое-кто станет посерьёзнее относиться к делу. Для Карреры это надёжная поддержка.
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