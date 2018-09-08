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    «Спартак» анонсировал «очень важного гостя» клубного музея. В команду должен прийти Терри

    Пресс-служба «Спартака» анонсировала переход бывшего защитника «Челси» Джона Терри.

    «Музей «Спартака» распахнул свои двери перед очень важным гостем.

    Есть варианты, кто бы это мог быть?» – говорится в сообщении московского клуба в твиттере.

    Сегодня СМИ сообщили, что 37-летний англичанин заключил с красно-белыми контракт до конца сезона с возможностью продления еще на год.

    Терри выступал за «Челси» с 1998 по 2017 год. Прошлый сезон футболист провел в «Астон Вилле».

    Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

    Источник: ФК «Спартак»

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    08.09.2018 18:52
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 9 сентября 2018, 11:43

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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 9 сентября 2018, 01:15

      Терри: А где полка с Евро Кубками?
      Федун: На кухне, Джон! Ваза с Солью!
      )))))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 9 сентября 2018, 00:49

      Вообще по**й

      -1
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 9 сентября 2018, 00:08

      Неожиданно, но приятно будет посмотреть на него в РПЛ..
      Удачи в России, J T !!

      1
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      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY 8 сентября 2018, 21:52

      Уверен, Джон пришёл не только отметиться в музее, но и оставить след на поле. А с его присутствием кое-кто станет посерьёзнее относиться к делу. Для Карреры это надёжная поддержка.

      8
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 сентября 2018, 21:39

      Терри бесспорно легенда АПЛ и очень жаль, что он не перешел в РПЛ раньше, а сейчас думаю для Спартачей он будет хорошим играющим наставником))

      4
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 21:28

      Все же решение руководства Спартака можно назвать правильным. Наверняка информация о Терри изучалась. Нужно было как то восполнить потерю Жиго.

      6
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 8 сентября 2018, 21:05

      Очень грамотно. Пока лазарет выздоравливает Терри в обороне, да и в нападении хлопнет по носу некоторым зазнайкам.

      6
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      Рейтинг: +380

      Гуус 8 сентября 2018, 20:25

      Да наконец дождались мы англичанина в РПЛ!
      Эти единственные кто к нам не ехал, может Джон изменит это и игроки его национальность поедут к нам.. Ибо был один Дэвид бэнтли но он та не такой звездный как Джон!

      3
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      Рейтинг: +380

      Гуус > Гуус 8 сентября 2018, 20:25

      Добро пожаловать в Россию джон Терри!! Легенда!!!

      4
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 8 сентября 2018, 20:06

      Кто бы это мог быть???

      2
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      Рейтинг: +800

      Театрал > AHTUNGBOL 8 сентября 2018, 21:06

      Каррера

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