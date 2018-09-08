Терри: «Сейчас я в лучшем физическом состоянии за последние 8-10 лет»

Футболисту в 37 лет заявлять о расцвете спортивной формы - это уже маразм. Как там в песне Юрия Кукина?
А потом начинаешь спускаться,
Каждый шаг осторожненько взвеся:
Пятьдесят — это так же, как двадцать,
Ну, а семьдесят — так же, как десять.
Бывший защитник «Челси» Джон Терри рассказал, как поддерживает хорошую физическую форму в свои 37 лет.
Сегодня СМИ сообщили, что англичанин подписал контракт со «Спартаком».
«Я нахожусь в лучшем состоянии за последние восемь-десять лет моей карьеры. У меня было отличное лето: впервые за 20 лет мне удалось отдохнуть с семьей во время школьных каникул. В прошлом году я был так много в отлучке, потому что полностью отдавал себя «Астон Вилле». Но теперь я полностью подзарядился. Я действительно не переставал тренироваться, это в моей крови.
Я пользовался услугами личного шеф-повара дома в течение 10 лет, чтобы убедиться, что я ем правильно и дать себе возможность быть лучше, чем я мог бы быть. Я посещал массажиста два-три раза в неделю в течение длительного времени.
Мне очень повезло, что я играю на позиции в центре обороны. Но учитывая то, как изменился футбол за последние пять лет, насколько быстрым, выносливым и талантливым стало молодое поколение, я должен был постараться дать себе преимущество», – сказал Терри.
Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось