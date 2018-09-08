Терри: «Сейчас я в лучшем физическом состоянии за последние 8-10 лет»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри рассказал, как поддерживает хорошую физическую форму в свои 37 лет.

Сегодня СМИ сообщили, что англичанин подписал контракт со «Спартаком».

«Я нахожусь в лучшем состоянии за последние восемь-десять лет моей карьеры. У меня было отличное лето: впервые за 20 лет мне удалось отдохнуть с семьей во время школьных каникул. В прошлом году я был так много в отлучке, потому что полностью отдавал себя «Астон Вилле». Но теперь я полностью подзарядился. Я действительно не переставал тренироваться, это в моей крови.

Я пользовался услугами личного шеф-повара дома в течение 10 лет, чтобы убедиться, что я ем правильно и дать себе возможность быть лучше, чем я мог бы быть. Я посещал массажиста два-три раза в неделю в течение длительного времени.

Мне очень повезло, что я играю на позиции в центре обороны. Но учитывая то, как изменился футбол за последние пять лет, насколько быстрым, выносливым и талантливым стало молодое поколение, я должен был постараться дать себе преимущество», – сказал Терри.

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось