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    Терри: «Сейчас я в лучшем физическом состоянии за последние 8-10 лет»

    Бывший защитник «Челси» Джон Терри рассказал, как поддерживает хорошую физическую форму в свои 37 лет.

    Сегодня СМИ сообщили, что англичанин подписал контракт со «Спартаком».

    «Я нахожусь в лучшем состоянии за последние восемь-десять лет моей карьеры. У меня было отличное лето: впервые за 20 лет мне удалось отдохнуть с семьей во время школьных каникул. В прошлом году я был так много в отлучке, потому что полностью отдавал себя «Астон Вилле». Но теперь я полностью подзарядился. Я действительно не переставал тренироваться, это в моей крови.

    Я пользовался услугами личного шеф-повара дома в течение 10 лет, чтобы убедиться, что я ем правильно и дать себе возможность быть лучше, чем я мог бы быть. Я посещал массажиста два-три раза в неделю в течение длительного времени.

    Мне очень повезло, что я играю на позиции в центре обороны. Но учитывая то, как изменился футбол за последние пять лет, насколько быстрым, выносливым и талантливым стало молодое поколение, я должен был постараться дать себе преимущество», – сказал Терри.

    Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

    Источник: Daily Mail

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    08.09.2018 16:52
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 сентября 2018, 03:48

      Футболисту в 37 лет заявлять о расцвете спортивной формы - это уже маразм. Как там в песне Юрия Кукина?

      А потом начинаешь спускаться,
      Каждый шаг осторожненько взвеся:
      Пятьдесят — это так же, как двадцать,
      Ну, а семьдесят — так же, как десять.

      0
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 18:27

      Его функциональное состояние будет иметь важную роль. Хорошо если это подтвердится.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 8 сентября 2018, 18:07

      Я тоже в лучшем состоянии за последние 10 лет, это так.
      Мне 60лет и 124 кг, почему бы мне не попроситься в Спартак?
      Я и сейчас жму обеими 32кг по 40 раз,
      Да я этого Терри завалю на раз...

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 8 сентября 2018, 17:28

      Жена сказала или любовница?

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 сентября 2018, 17:03

      А чего ж тогда тебя отпустили в Спартак, если ты в лучшей форме? И какая хвалебная ОДА в свой адрес! Посмотрим что покажешь на поле!

      3
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Serjoga 8 сентября 2018, 23:33

      В смысле - отпустили в Спартак???
      Он свободный агент.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Владислав Vlad 9 сентября 2018, 08:54

      В смысле не продлили с ним контракт, а отправили в "свободное плавание"!

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Serjoga 10 сентября 2018, 00:49

      Это он не продлил контракт. Ему же Астон Вилла предлагала новый контракт, предлагали и китайцы и америкосы.
      С АВ он не продлил, т.к. хотел отдохнуть, а после отдыха ему поступило предложение от Спартака. Он его принял (наверное)

      0
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      Рейтинг: +510

      Baggio1986 8 сентября 2018, 17:01

      А это не он типо драл жену знакомого футболиста,который в тот момент играл?

      0
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 8 сентября 2018, 16:57

      Такое отношение к своей работе впечатляет и внушает оптимизм в то, что Джон не будет смотреться инородным телом в составе команды на поле.

      4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > oyabun 8 сентября 2018, 17:04

      Это пока только его слова! Посмотрим в деле и потом сравним!

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