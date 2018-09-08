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  • Терри: «Сейчас я в лучшем физическом состоянии за последние 8-10 лет»

Терри: «Сейчас я в лучшем физическом состоянии за последние 8-10 лет»

8 сентября 2018, 16:52
11

Бывший защитник «Челси» Джон Терри рассказал, как поддерживает хорошую физическую форму в свои 37 лет.

Сегодня СМИ сообщили, что англичанин подписал контракт со «Спартаком».

«Я нахожусь в лучшем состоянии за последние восемь-десять лет моей карьеры. У меня было отличное лето: впервые за 20 лет мне удалось отдохнуть с семьей во время школьных каникул. В прошлом году я был так много в отлучке, потому что полностью отдавал себя «Астон Вилле». Но теперь я полностью подзарядился. Я действительно не переставал тренироваться, это в моей крови.

Я пользовался услугами личного шеф-повара дома в течение 10 лет, чтобы убедиться, что я ем правильно и дать себе возможность быть лучше, чем я мог бы быть. Я посещал массажиста два-три раза в неделю в течение длительного времени.

Мне очень повезло, что я играю на позиции в центре обороны. Но учитывая то, как изменился футбол за последние пять лет, насколько быстрым, выносливым и талантливым стало молодое поколение, я должен был постараться дать себе преимущество», – сказал Терри.

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

Источник: Daily Mail
Россия. Премьер-лига Спартак Терри Джон
Комментарии (11)
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oyabun
1536415073
Такое отношение к своей работе впечатляет и внушает оптимизм в то, что Джон не будет смотреться инородным телом в составе команды на поле.
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Baggio1986
1536415281
А это не он типо драл жену знакомого футболиста,который в тот момент играл?
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Serjoga
1536415430
А чего ж тогда тебя отпустили в Спартак, если ты в лучшей форме? И какая хвалебная ОДА в свой адрес! Посмотрим что покажешь на поле!
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Yev
1536416912
Жена сказала или любовница?
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subbotaspartak
1536419238
Я тоже в лучшем состоянии за последние 10 лет, это так. Мне 60лет и 124 кг, почему бы мне не попроситься в Спартак? Я и сейчас жму обеими 32кг по 40 раз, Да я этого Терри завалю на раз...
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zigbert
1536420475
Его функциональное состояние будет иметь важную роль. Хорошо если это подтвердится.
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serppion
1536454088
Футболисту в 37 лет заявлять о расцвете спортивной формы - это уже маразм. Как там в песне Юрия Кукина? А потом начинаешь спускаться, Каждый шаг осторожненько взвеся: Пятьдесят — это так же, как двадцать, Ну, а семьдесят — так же, как десять.
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