Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Терри вылетел на медосмотр в «Спартак» на следующий день после звонка Карреры

    Бывший защитник «Челси» Джон Терри близок к тому, чтобы стать игроком «Спартака».

    По информации СМИ, англичанин уже прошел медицинский осмотр в римской клинике «Вилла Стюарт» перед переходом в московский клуб.

    Примечательно, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера связался с 37-летним футболистом только вчера, а уже сегодня утром он прибыл в Рим на медобследование. Как уже сообщалось сегодня, Терри заключит со «Спартаком» контракт сроком на один год с опцией продления еще на сезон.

    Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2018 13:53
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 17:48

      Все происходит очень быстро и неожиданно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      gambler35 8 сентября 2018, 15:07

      Ну че, еще Березуцкие с Игнашевичем свободны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 8 сентября 2018, 14:33

      отличный защитник ! мощь ! авторитет ! и т.д. !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY > САДЫЧОК 8 сентября 2018, 15:25

      а также афиша, зритель, касса!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      RyslanZ 8 сентября 2018, 14:07

      С учетом неожиданной и тяжелой травмы Жиго,я лично не исключаю такое решение Массимо Карреры...Для молодых футболистов любого клуба Джон незаменимая практическая футбольная энциклопедия,да еще и играющая...Если это все срастётся ,я только -за !

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11