Терри вылетел на медосмотр в «Спартак» на следующий день после звонка Карреры

Бывший защитник «Челси» Джон Терри близок к тому, чтобы стать игроком «Спартака».

По информации СМИ, англичанин уже прошел медицинский осмотр в римской клинике «Вилла Стюарт» перед переходом в московский клуб.

Примечательно, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера связался с 37-летним футболистом только вчера, а уже сегодня утром он прибыл в Рим на медобследование. Как уже сообщалось сегодня, Терри заключит со «Спартаком» контракт сроком на один год с опцией продления еще на сезон.

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось