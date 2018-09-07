Сане покинул расположение сборной Германии после разговора с Левом

Полузащитник Лерой Сане покинул расположение сборной Германии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

9 сентября немцы сыграют в товарищеском матче со сборной Перу.

«Сане после разговора с Йоахимом Левом покинул расположение сборной Германии по личным причинам и не будет доступен для участия в игре с Перу», – говорится в сообщении.

Ранее Сане не был включен в заявку «Манчестер Сити» на матч АПЛ. Главный тренер Хосеп Гвардиола был недоволен отношением футболиста к тренировкам.

Кроме того, футболист не был вызван на ЧМ-2018.