Сане покинул расположение сборной Германии после разговора с Левом

Полузащитник Лерой Сане покинул расположение сборной Германии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
9 сентября немцы сыграют в товарищеском матче со сборной Перу.
«Сане после разговора с Йоахимом Левом покинул расположение сборной Германии по личным причинам и не будет доступен для участия в игре с Перу», – говорится в сообщении.
Ранее Сане не был включен в заявку «Манчестер Сити» на матч АПЛ. Главный тренер Хосеп Гвардиола был недоволен отношением футболиста к тренировкам.
Кроме того, футболист не был вызван на ЧМ-2018.
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Источник: Бомбардир.ру