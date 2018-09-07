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    Сане покинул расположение сборной Германии после разговора с Левом

    Полузащитник Лерой Сане покинул расположение сборной Германии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

    9 сентября немцы сыграют в товарищеском матче со сборной Перу.

    «Сане после разговора с Йоахимом Левом покинул расположение сборной Германии по личным причинам и не будет доступен для участия в игре с Перу», – говорится в сообщении.

    Ранее Сане не был включен в заявку «Манчестер Сити» на матч АПЛ. Главный тренер Хосеп Гвардиола был недоволен отношением футболиста к тренировкам.

    Кроме того, футболист не был вызван на ЧМ-2018.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2018 18:12
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 13:43

      Что то изменилось в его характере и отношению к тренировкам.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Krd123 7 сентября 2018, 21:57

      Банально не хватает мужского воспитания! Вот и большая часть Европы, петушки!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 7 сентября 2018, 19:51

      Опять же причина не известна

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Ass_09 7 сентября 2018, 19:48

      Карьера Балотелли никого не учит....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 7 сентября 2018, 19:18

      Ох*евший малыш стал,уже на тренировки забивает,в РПЛ на перевоспитание,кто ЗА

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 7 сентября 2018, 19:17

      Зазвездился...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 7 сентября 2018, 19:11

      Скорее всего - зазвездился Сане. А жаль, интересный игрок(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1778

      Kulima 7 сентября 2018, 19:07

      Ага, вот только Пеп не доволен им, Лев тоже, конечно, скорей всего тренеры виноваты, а не сам игрок :-|

      2
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    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 7 сентября 2018, 18:45

      что-то не то в сборной Германии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 7 сентября 2018, 18:43

      скоро лев пойдет на выход

      0
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