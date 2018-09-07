Лев: «Разочарован в человеческих качествах Озила»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев признался, что разочаровался в человеческих качествах полузащитника Месута Озила.

Хавбек «Арсенала» летом объявил о завершении международной карьеры. Ранее Озила раскритиковали в Германии после фотографии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

«Ожидал, что Месут позвонит мне и лично расскажет о причинах, из-за которых он решил уйти из сборной Германии.

Я разочарован в его человеческих качествах. Мы же много лет работали вместе. Но если шанс на его возвращение все-таки появится, я готов проявить инициативу», – заявил Лев.