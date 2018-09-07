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    Лев: «Разочарован в человеческих качествах Озила»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев признался, что разочаровался в человеческих качествах полузащитника Месута Озила.

    Хавбек «Арсенала» летом объявил о завершении международной карьеры. Ранее Озила раскритиковали в Германии после фотографии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

    «Ожидал, что Месут позвонит мне и лично расскажет о причинах, из-за которых он решил уйти из сборной Германии.

    Я разочарован в его человеческих качествах. Мы же много лет работали вместе. Но если шанс на его возвращение все-таки появится, я готов проявить инициативу», – заявил Лев.

    Источник: Goal.com

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    07.09.2018 15:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 13:15

      Может Озил еще передумает ,тем более путь в сборную ему еще не закрыт.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 7 сентября 2018, 19:08

      В таких противостояниях каждый может проявить инициативу и позвонить первым.
      Почему бы Лёву, как более взрослому и мудрому человеку не позвонить самому и не спросить: "Ну что Месут, тебя совсем затерроризировали эти дебилы-политики и газетчики? Приезжай, поговорим"

      2
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Robb 7 сентября 2018, 18:17

      О каких человеческих качествах турка идет речь? Грустно, что немца могут разочаровать человеческие качества турка.

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 7 сентября 2018, 16:27

      Что тут говорить когда его сделали козла отпущение и обвинили в провале сборной Германии как будто он один играл

      9
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    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 7 сентября 2018, 16:22

      А что тут можно было ожидать от человека который 10 лет верой и правдой служил своей стране , а потом из-за каких то фотографий его начали гнобить , да ещё потом "травля" обострилась после провала сборной , такое ощущение то что Месут был частью ( и не самой маленькой) всех успехов сборной Германии в последние годы оказалось не в счёт. Понятно что это вывело из себя Озила , но я думаю что он может вернутся в сборную ,тем более ,что Лёв об этом говорит , но это может быть только если Озил наладит свои дела в клубе , в последние время у него большие проблемы и там тоже.P.S. По моему во вчерашнем матче с Францией немцам именно такого игрока как Озил и не хватало.

      9
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 7 сентября 2018, 16:09

      Просто он мешок и в сборной он не тянет, а лавка в Арсенале только так рыдает по нему, мертвый он игрок

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