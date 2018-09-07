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    Определились даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России

    Стали известны даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России сезона-2018/19.

    На этой стадии будут играть команды из РПЛ.

    25 сентября

    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Урал» (Екатеринбург)

    26 сентября

    «Балтика» (Калининград) — «Локомотив» (Москва)

    «Черноморец» (Новороссийск) — «Спартак» (Москва)

    «Динамо» (Барнаул) — «Оренбург» (Оренбург)

    «Волгарь» (Астрахань) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

    «Чайка» (Песчанокопское) — «Анжи» (Махачкала)

    «Сызрань-2003» (Сызрань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)

    «Химки» (Химки) — «Рубин» (Казань)

    «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Ахмат» (Грозный)

    «Нижний Новгород» — «Уфа» (Уфа)

    «Торпедо» (Москва) — «Динамо» (Москва)

    «Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Енисей» (Красноярск)

    «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Арсенал» (Тула)

    27 сентября

    «Авангард» (Курск) — «Краснодар» (Краснодар)

    «Тамбов» (Тамбов) — «Крылья Советов» (Самара)

    10 октября

    «Тюмень» (Тюмень) — ЦСКА (Москва).

    Источник: РФС

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    07.09.2018 12:40
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 сентября 2018, 14:55



      «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Урал» (Екатеринбург) 0-0 по пенальти Нефтехимик.



      «Балтика» (Калининград) — «Локомотив» (Москва) 2-1

      «Черноморец» (Новороссийск) — «Спартак» (Москва) 0-3

      «Динамо» (Барнаул) — «Оренбург» (Оренбург) 0-2

      «Волгарь» (Астрахань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) 0-3

      «Чайка» (Песчанокопское) — «Анжи» (Махачкала) 1-1 по пенальти Чайка

      «Сызрань-2003» (Сызрань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) 0-3

      «Химки» (Химки) — «Рубин» (Казань) 0-1

      «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Ахмат» (Грозный) 0-1

      «Нижний Новгород» — «Уфа» (Уфа) 1-1 по пенальти Уфа

      «Торпедо» (Москва) — «Динамо» (Москва) 0-1

      «Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Енисей» (Красноярск) 0-3

      «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Арсенал» (Тула) 0-1



      «Авангард» (Курск) — «Краснодар» (Краснодар) 0-2

      «Тамбов» (Тамбов) — «Крылья Советов» (Самара) 1-1



      «Тюмень» (Тюмень) — ЦСКА (Москва) 0-2

      1
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      Рейтинг: +2888

      absent32 7 сентября 2018, 13:09

      а что для Тюмени и ЦСКА не нашлось места с 25 по 27 сентября? почему нет пояснения от куда такой разрыв???

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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > absent32 7 сентября 2018, 19:31

      к этому времени в Тюмени погода лучше будет

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > absent32 25 сентября 2018, 12:51

      Не трудно догадаться.

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