Определились даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России

Стали известны даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России сезона-2018/19.
На этой стадии будут играть команды из РПЛ.
25 сентября
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Урал» (Екатеринбург)
26 сентября
«Балтика» (Калининград) — «Локомотив» (Москва)
«Черноморец» (Новороссийск) — «Спартак» (Москва)
«Динамо» (Барнаул) — «Оренбург» (Оренбург)
«Волгарь» (Астрахань) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
«Чайка» (Песчанокопское) — «Анжи» (Махачкала)
«Сызрань-2003» (Сызрань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)
«Химки» (Химки) — «Рубин» (Казань)
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Ахмат» (Грозный)
«Нижний Новгород» — «Уфа» (Уфа)
«Торпедо» (Москва) — «Динамо» (Москва)
«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Енисей» (Красноярск)
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Арсенал» (Тула)
27 сентября
«Авангард» (Курск) — «Краснодар» (Краснодар)
«Тамбов» (Тамбов) — «Крылья Советов» (Самара)
10 октября
«Тюмень» (Тюмень) — ЦСКА (Москва).