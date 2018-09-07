Определились даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России

Стали известны даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России сезона-2018/19.

На этой стадии будут играть команды из РПЛ.

25 сентября

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Урал» (Екатеринбург)

26 сентября

«Балтика» (Калининград) — «Локомотив» (Москва)

«Черноморец» (Новороссийск) — «Спартак» (Москва)

«Динамо» (Барнаул) — «Оренбург» (Оренбург)

«Волгарь» (Астрахань) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

«Чайка» (Песчанокопское) — «Анжи» (Махачкала)

«Сызрань-2003» (Сызрань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)

«Химки» (Химки) — «Рубин» (Казань)

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Ахмат» (Грозный)

«Нижний Новгород» — «Уфа» (Уфа)

«Торпедо» (Москва) — «Динамо» (Москва)

«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Енисей» (Красноярск)

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Арсенал» (Тула)

27 сентября

«Авангард» (Курск) — «Краснодар» (Краснодар)

«Тамбов» (Тамбов) — «Крылья Советов» (Самара)

10 октября

«Тюмень» (Тюмень) — ЦСКА (Москва).