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  • Защитник ЦСКА Магнуссон: «Фактически за час до закрытия трансферного окна я уже был игроком «Ростова»

Защитник ЦСКА Магнуссон: «Фактически за час до закрытия трансферного окна я уже был игроком «Ростова»

7 сентября 2018, 10:46
13

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон мог оказаться прошедшим летом в составе «Ростова», где уже выступали несколько исландцев.

«Мы достигли договоренности, подписали документы – на последних минутах трансферного окна, может, за полчаса до полуночи, отправили их в клубы. Фактически я уже был игроком «Ростова». В одну минуту первого мне сообщили, что переход сорвался, и придется остаться в «Бристоле».

Я расстроился, ведь уже потерял доверие Джонсона – при том, что в сборной как выходил регулярно, так и продолжил. Сигурдссон, Ингасон и Сигурдарсон огорчились не меньше. Они давили на меня и летом, когда меня вел ЦСКА: «В «Ростове» ты будешь играть регулярно, а там – еще не факт. Да и рядом с нами комфортнее». Но, конечно, ЦСКА – клуб другого уровня», – сказал Магнуссон.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Магнуссон Хердур
Комментарии (13)
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Рубик Докоян
1536306973
Не исключено, что кто-то из ростовских исландцев окажется со временем в ЦСКА.
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kranoveivan
1536307421
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bset
1536307584
Все хорошо, что хорошо кончается. Оказался у нас и мы рады. Конечно, не ждем подвигов Игнашевича и Березуцких в плане продолжительности карьеры в ЦСКА. Но за пару летон совершенно точно за крупную сумму уйдет.
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FanatSerj
1536313852
Это он был бы 5-м Исландцем в Ростове, да если бы не лимит, то реально можно было затащить всю сборную Исландии в один клуб РПЛ, а что дешево и сурово, они не просят ахелиард за один только паспорт и не как южноамериканцы футболисты тонкого настроения ))
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Жёлто-синий
1536315891
Цска щас хуже Ростова!!!
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андрей андреев
1536323955
"одну минуту первого мне сообщили, что переход сорвался," Кто то,кому то занёс меньше,чем ожидалось(((
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zigbert
1536396649
Вот как бывает.
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GoLenaStop
1536413362
Ладно, будем считать, что и пацан испугался, и в ЦСКА играть некому... Жаль...
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