Защитник ЦСКА Магнуссон: «Фактически за час до закрытия трансферного окна я уже был игроком «Ростова»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон мог оказаться прошедшим летом в составе «Ростова», где уже выступали несколько исландцев.

«Мы достигли договоренности, подписали документы – на последних минутах трансферного окна, может, за полчаса до полуночи, отправили их в клубы. Фактически я уже был игроком «Ростова». В одну минуту первого мне сообщили, что переход сорвался, и придется остаться в «Бристоле».

Я расстроился, ведь уже потерял доверие Джонсона – при том, что в сборной как выходил регулярно, так и продолжил. Сигурдссон, Ингасон и Сигурдарсон огорчились не меньше. Они давили на меня и летом, когда меня вел ЦСКА: «В «Ростове» ты будешь играть регулярно, а там – еще не факт. Да и рядом с нами комфортнее». Но, конечно, ЦСКА – клуб другого уровня», – сказал Магнуссон.