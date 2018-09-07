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    Защитник ЦСКА Магнуссон: «Фактически за час до закрытия трансферного окна я уже был игроком «Ростова»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон мог оказаться прошедшим летом в составе «Ростова», где уже выступали несколько исландцев.

    «Мы достигли договоренности, подписали документы – на последних минутах трансферного окна, может, за полчаса до полуночи, отправили их в клубы. Фактически я уже был игроком «Ростова». В одну минуту первого мне сообщили, что переход сорвался, и придется остаться в «Бристоле».

    Я расстроился, ведь уже потерял доверие Джонсона – при том, что в сборной как выходил регулярно, так и продолжил. Сигурдссон, Ингасон и Сигурдарсон огорчились не меньше. Они давили на меня и летом, когда меня вел ЦСКА: «В «Ростове» ты будешь играть регулярно, а там – еще не факт. Да и рядом с нами комфортнее». Но, конечно, ЦСКА – клуб другого уровня», – сказал Магнуссон.

    Источник: Sport24

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    07.09.2018 10:46
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 8 сентября 2018, 16:29

      Ладно, будем считать, что и пацан испугался, и в ЦСКА играть некому...
      Жаль...

      0
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 11:50

      Вот как бывает.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 7 сентября 2018, 15:39

      "одну минуту первого мне сообщили, что переход сорвался,"
      Кто то,кому то занёс меньше,чем ожидалось(((

      3
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      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > андрей андреев 7 сентября 2018, 16:28

      На сколько помню Бристоль не успел подать документы до закрытия окна.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 7 сентября 2018, 13:24

      Цска щас хуже Ростова!!!

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Жёлто-синий 7 сентября 2018, 13:38

      Ростов в этом составе почти год играет, а ЦСКА почти с нуля !!! Вот пройдёт ещё 5-6 туров и будет видно.

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Жёлто-синий 7 сентября 2018, 14:50

      Это почему?

      1
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      Рейтинг: +388

      R015RK > Жёлто-синий 8 сентября 2018, 14:59

      Ложь полная

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 7 сентября 2018, 12:50

      Это он был бы 5-м Исландцем в Ростове, да если бы не лимит, то реально можно было затащить всю сборную Исландии в один клуб РПЛ, а что дешево и сурово, они не просят ахелиард за один только паспорт и не как южноамериканцы футболисты тонкого настроения ))

      4
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      Рейтинг: +24996

      bset 7 сентября 2018, 11:06

      Все хорошо, что хорошо кончается. Оказался у нас и мы рады. Конечно, не ждем подвигов Игнашевича и Березуцких в плане продолжительности карьеры в ЦСКА. Но за пару летон совершенно точно за крупную сумму уйдет.

      3
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      Рейтинг: -34

      kranoveivan 7 сентября 2018, 11:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 сентября 2018, 10:56

      Не исключено, что кто-то из ростовских исландцев окажется со временем в ЦСКА.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Рубик Докоян 7 сентября 2018, 13:44

      Лучше Нападающий Норвежского Мельде Холанн Эртинг . Вот кто реально впечатлил за две игры, а ему только 18!!! Думаю через полгода-год он сменит клуб на более сильный.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Отчаянный Пердун 7 сентября 2018, 18:23

      Согласен, Холанд Эрлинг впечатлил своей зрелой игрой в этом возрасте. На нём многие заработают, и он сам хорошо подымется с такой игрой. Топы АПЛ на него глаз положили и не упустят свой интерес.

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