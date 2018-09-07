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    Дешам – о ничьей с Германией: «Мы добились хорошего результата»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал об ошибках, которые не позволили его команде обыграть в матче Лиги наций Германию.

    «Игра получилась упорной, в некоторых эпизодах лучше выглядели мы, в других – соперник. У нас были проблемы с владением мячом, хотя все игроки находятся в оптимальной физической форме.

    Видно было, что команда старалась не проиграть. Да, мы хотели победить, но Германия оправляется после шока после ЧМ-2018.

    Считаю, что мы добились хорошего результата. Восстановимся и через три дня вновь приложим все усилия для победы», – сказал Дешам.

    Матч первого тура Лиги наций в группе А Германия – Франция завершился со счетом 0:0. В воскресенье, 9 сентября, сборная Франции сыграет с Голландией.

    Источник: Goal.com

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    07.09.2018 06:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 11:11

      "Уступать не хотел никто"- и этим все сказано. Все же игра больше походила на товарищескую.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 7 сентября 2018, 11:56

      Франция - Люксембург 0:0 (год назад был)
      Франция - Германия 0:0
      Люксембург = Германия?

      0
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      Рейтинг: -34

      kranoveivan 7 сентября 2018, 11:05

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://piar.life/blogdk

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      Рейтинг: +399

      kella 7 сентября 2018, 06:46

      Повезло что не отгребли!

      2
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      Рейтинг: +399

      kella 7 сентября 2018, 06:43

      Отскочили!вело!

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