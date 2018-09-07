Дешам – о ничьей с Германией: «Мы добились хорошего результата»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал об ошибках, которые не позволили его команде обыграть в матче Лиги наций Германию.

«Игра получилась упорной, в некоторых эпизодах лучше выглядели мы, в других – соперник. У нас были проблемы с владением мячом, хотя все игроки находятся в оптимальной физической форме.

Видно было, что команда старалась не проиграть. Да, мы хотели победить, но Германия оправляется после шока после ЧМ-2018.

Считаю, что мы добились хорошего результата. Восстановимся и через три дня вновь приложим все усилия для победы», – сказал Дешам.

Матч первого тура Лиги наций в группе А Германия – Франция завершился со счетом 0:0. В воскресенье, 9 сентября, сборная Франции сыграет с Голландией.