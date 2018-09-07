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Германия - Франция
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Судьи
Главный судья:
Даниэле Орсато (Чио)
Материалы
7 сентября 2018
16:56
Фото
Рюдигер – Павару: «Прости, Бенжамен, я неспециально»
7
09:42
Ареоля сделал шесть сэйвов в матче с Германией – лучший показатель за последние 10 лет
3
09:31
Фото
Павар: «Не думаю, что Рюдигер хотел специально травмировать меня»
5
07:30
Лев: «Глупо считать, что один матч сотрет из памяти провал на ЧМ-2018»
3
07:07
Ареоля стал первым вратарем, дебютировавшим за Францию в ранге чемпиона мира
5
06:32
Дешам – о ничьей с Германией: «Мы добились хорошего результата»
5
06:08
Сборная Франции – шестой чемпион мира, не сумевший победить в первой игре после чемпионства
3
6 сентября 2018
20:59
Лига наций. Германия сыграет с Францией
10
20:58
Гинтер, Горецка, Вернер – в основе Германии на матч с Францией; Ареоля, Погба, Гризманн сыграют у гостей
08:55
Погба: «Германия стремится доказать, что их выступление на ЧМ-2018 было досадным промахом»
2
Германия - Франция
06.09.2018, Четверг, 21:45 мск
Париж, стадион
Стад де Франс
Трансляция:
Матч ТВ
Лига наций, 1 тур
Германия
-
Франция
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Трансляция
Протокол
Расстановка
История игр
Таблица
Комментарии (1)
Товарищеские матчи. Сборные 2017
14 ноября, вторник
22:45
Германия
2:2
Франция
Чемпионат Европы 2016
1/2 финала
7 июля, четверг
22:00
Германия
0:2
Франция
Товарищеские матчи. Сборные 2015
13 ноября, пятница
23:00
Франция
2:0
Германия
Чемпионат мира 2014
1/4 финала
4 июля, пятница
20:00
Франция
0:1
Германия
Товарищеские матчи. Сборные 2013
6 февраля, среда
23:59
Франция
1:2
Германия
Товарищеские матчи. Сборные 2012
29 февраля, среда
23:45
Германия
1:2
Франция
Группа A1
И
В
Н
П
Мячи
Разница
Очки
1.
Германия
4
0
2
2
3:7
-4
2
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Рейтинг:
+2556
andrej-lucevich
7 сентября 2018, 08:21
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скучный матч, однако
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