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Судьи
Главный судья:
Даниэле Орсато (Чио)
Материалы

Германия - Франция

06.09.2018, Четверг, 21:45 мск Париж, стадион Стад де Франс Трансляция: Матч ТВ Лига наций, 1 тур Германия - Франция
Товарищеские матчи. Сборные 2017

14 ноября, вторник 22:45 Германия 2:2 Франция
Чемпионат Европы 2016
1/2 финала
7 июля, четверг 22:00 Германия 0:2 Франция
Товарищеские матчи. Сборные 2015

13 ноября, пятница 23:00 Франция 2:0 Германия
Чемпионат мира 2014
1/4 финала
4 июля, пятница 20:00 Франция 0:1 Германия
Товарищеские матчи. Сборные 2013

6 февраля, среда 23:59 Франция 1:2 Германия
Товарищеские матчи. Сборные 2012

29 февраля, среда 23:45 Германия 1:2 Франция
Группа A1 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Германия 4 0 2 2 3:7 -4 2
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