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    Озил: «Когда я встретил Зидана вживую, мои ладони начали потеть. Он был моим кумиром»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил рассказал о встрече с бывшим хавбеком «Реала» Зинедином Зиданом.

    «Переход в «Реал»? Я очень сильно нервничал, был счастлив. «Реал» был большим клубом, я мечтал играть там из-за своего кумира – Зинедина Зидана.

    Как я встретился с ним? Это было в раздевалке, Моуринью пригласил его как ассистента. Мои ладони вспотели. Он оказался очень расслабленным человеком, я был рад встретиться с ним.

    У меня в голове было много мыслей. Я думал о том времени, когда в детстве купил себе футболку с фамилией Зидана и играл в ней на коробке», – сказал Озил.

    Озил выступал за «Реал» с 2010 по 2013 год.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    06.09.2018 23:09
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