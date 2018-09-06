Озил: «Когда я встретил Зидана вживую, мои ладони начали потеть. Он был моим кумиром»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил рассказал о встрече с бывшим хавбеком «Реала» Зинедином Зиданом.

«Переход в «Реал»? Я очень сильно нервничал, был счастлив. «Реал» был большим клубом, я мечтал играть там из-за своего кумира – Зинедина Зидана.

Как я встретился с ним? Это было в раздевалке, Моуринью пригласил его как ассистента. Мои ладони вспотели. Он оказался очень расслабленным человеком, я был рад встретиться с ним.

У меня в голове было много мыслей. Я думал о том времени, когда в детстве купил себе футболку с фамилией Зидана и играл в ней на коробке», – сказал Озил.

Озил выступал за «Реал» с 2010 по 2013 год.