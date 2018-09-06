Гюэндузи: «Когда я узнал, что «Арсенал» заинтересован во мне, то не колебался ни секунды»

Полузащитник «Арсенала» Маттео Гюэндузи не скрывает, что болел за лондонский клуб с детства.

«Арсенал» является клубом моего сердца. Это команда, за которую я болел с детства. Я буквально вырос, наблюдая вместе с моим дедушкой за Патриком Виейра, Тьерри Анри и другими французскими игроками, которые сделали историю лондонцев.

Когда я узнал, что «Арсенал» заинтересован в моем трансфере, то не колебался ни секунды с принятием решения.

АПЛ? Это словно другой мир. «Арсенал» – великолепный клуб, известный во всем мире, один из лучших в Европе со звездами в составе.

Игра здесь более интенсивная, чем во Франции. В АПЛ играют лучшие футболисты, это впечатляет. Но я быстро привык, это самое главное», – приводит слова Гюэндузи Ouest-France.

Гюэндузи является выпускником академии «ПСЖ». До перехода в «Арсенал» 19-летний хавбек выступал в составе «Лорьяна».