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  • Рауш: «Если бы Россия вышла в полуфинал, то могли выиграть ЧМ»

Рауш: «Если бы Россия вышла в полуфинал, то могли выиграть ЧМ»

6 сентября 2018, 08:00
9

Защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш уверен, что команда могла выиграть чемпионат мира-2018​. Российская команда уступила сборной Хорватии на стадии 1/4 финала.

– Какие были эмоции, когда сборная России выбыла из турнира в четвертьфинале?

– В конце того матча нам просто немного не повезло. Если бы мы вышли в полуфинал, то все было бы непредсказуемо: мы могли и до финала дойти, и выиграть чемпионат. Очень-очень жалко, что не сумели пройти хорватов. Но к ребятам не может быть никаких претензий. Серия пенальти – это 50 на 50. С испанцами повезло нам, когда Игорь Акинфеев вытащил два удара в серии 11-метровых, а в четвертьфинале повезло Хорватии.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Рауш Константин
Комментарии (9)
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KOLBIS
1536212104
Ну ахинея полная...Надоело уже напоминать о поговорке про хер,бабку и деда...
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hjvfybcn
1536212702
Если бы ты был отличным игроком тебя бы взяли в сб.Германии и не игал бы ты за Россию.
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hjvfybcn
1536212857
Если бы да кабы... Чемпионат давно уже закончился, сегодня новый турнир стартует, а вы... Нужно сделать так же как в комментариях : нравиться новость или не нравиться. Будет понятно нужна ли такая новость и автор в дальнейшем. Ну или автор поймет, что не в том направлении идет...
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Рубик Докоян
1536213911
Если бы я бросил пить, курить, не гулял с друзьями, не тратил столько времени на женщин... Я бы читал, писал, что-то открыл, защитил докторскую, написал пьесу, получил бы премию в Каннах... А потом бы уже пил, курил, гулял с друзьями и тратил столько времени на женщин. Что я сейчас и делаю без этих хлопот. ( М. М. Жванецкий)
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acer2003
1536214069
Какие глубокие мысли и выводы....)) Сказочник!!!
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exreporter
1536214209
А если бы Уругвай победил Францию, то и Уругвай мог бы стать чемпионом мира. Глядишь, если бы немцы вышли из группы, то могли бы и в 1/2 сыграть. Не проиграй Колумбия Англии, ей там путь и до финала был открыт.
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kella
1536215263
Фантазии...
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nirita
1536215868
Во ещё один балобол.Если бы.......
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zigbert
1536237231
Сказки на ночь для будущих футбольных звезд.
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