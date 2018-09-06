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    Рауш: «Если бы Россия вышла в полуфинал, то могли выиграть ЧМ»

    Защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш уверен, что команда могла выиграть чемпионат мира-2018​. Российская команда уступила сборной Хорватии на стадии 1/4 финала.

    – Какие были эмоции, когда сборная России выбыла из турнира в четвертьфинале?

    – В конце того матча нам просто немного не повезло. Если бы мы вышли в полуфинал, то все было бы непредсказуемо: мы могли и до финала дойти, и выиграть чемпионат. Очень-очень жалко, что не сумели пройти хорватов. Но к ребятам не может быть никаких претензий. Серия пенальти – это 50 на 50. С испанцами повезло нам, когда Игорь Акинфеев вытащил два удара в серии 11-метровых, а в четвертьфинале повезло Хорватии.

    Источник: Известия

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    06.09.2018 08:00
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 15:33

      Сказки на ночь для будущих футбольных звезд.

      2
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      Рейтинг: +239

      nirita 6 сентября 2018, 09:37

      Во ещё один балобол.Если бы.......

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      kella 6 сентября 2018, 09:27

      Фантазии...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 6 сентября 2018, 09:10

      А если бы Уругвай победил Францию, то и Уругвай мог бы стать чемпионом мира. Глядишь, если бы немцы вышли из группы, то могли бы и в 1/2 сыграть. Не проиграй Колумбия Англии, ей там путь и до финала был открыт.

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 сентября 2018, 09:07

      Какие глубокие мысли и выводы....))
      Сказочник!!!

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 сентября 2018, 09:05

      Если бы я бросил пить, курить, не гулял с друзьями, не тратил столько времени на женщин... Я бы читал, писал, что-то открыл, защитил докторскую, написал пьесу, получил бы премию в Каннах... А потом бы уже пил, курил, гулял с друзьями и тратил столько времени на женщин. Что я сейчас и делаю без этих хлопот. ( М. М. Жванецкий)

      7
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 6 сентября 2018, 08:47

      Если бы да кабы... Чемпионат давно уже закончился, сегодня новый турнир стартует, а вы...
      Нужно сделать так же как в комментариях : нравиться новость или не нравиться. Будет понятно нужна ли такая новость и автор в дальнейшем.
      Ну или автор поймет, что не в том направлении идет...

      0
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 6 сентября 2018, 08:45

      Если бы ты был отличным игроком тебя бы взяли в сб.Германии и не игал бы ты за Россию.

      4
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 6 сентября 2018, 08:35

      Ну ахинея полная...Надоело уже напоминать о поговорке про хер,бабку и деда...

      4
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