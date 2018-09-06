Рауш: «Если бы Россия вышла в полуфинал, то могли выиграть ЧМ»

Защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш уверен, что команда могла выиграть чемпионат мира-2018​. Российская команда уступила сборной Хорватии на стадии 1/4 финала.

– Какие были эмоции, когда сборная России выбыла из турнира в четвертьфинале?

– В конце того матча нам просто немного не повезло. Если бы мы вышли в полуфинал, то все было бы непредсказуемо: мы могли и до финала дойти, и выиграть чемпионат. Очень-очень жалко, что не сумели пройти хорватов. Но к ребятам не может быть никаких претензий. Серия пенальти – это 50 на 50. С испанцами повезло нам, когда Игорь Акинфеев вытащил два удара в серии 11-метровых, а в четвертьфинале повезло Хорватии.