Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джикия: «Амкар» не нашел финансирование? Если честно, считаю, что кто-то просто прикрыл это все»

    Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился мнением о закрытии «Амкара».

    «Есть ли системная проблема в закрытии «Амкара»? Это очень глобальный вопрос. Пермь, город-миллионик, спонсирует такой клуб как «Амкар», которому, по сути, не так много надо, чтобы существовать в Премьер-лиге, и очень качественно существовать. И если город не может найти такие деньги... Если честно, я считаю, что просто кому-то это не надо было. И он просто прикрыл это все.

    Но тут уже ничего не сделаешь, тем более словами. Кому-то просто не хотелось, и он закрыл клуб. Посчитал, что так нужно. Знаю, что «Амкаре» в последнее время были большие долги. Но это касается не только «Амкара». Многие команды с такой проблемой живут очень долго», – сказал Джикия.

    «Амкар» умер

    Источник: «Российская газета»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2018 22:16
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 сентября 2018, 17:28

      футбол или домик за бугром? конечно домик у моря с парьмами

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 сентября 2018, 08:51

      Новый губер просто прихлопнул Амкар. Ну а как же, воровать-то надо, а тут Амкар какой-то деньги сосет. Не хватает, однако.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +862

      Jack24 6 сентября 2018, 07:58

      Перми не нужен футбол, на амкар никто не ходил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 6 сентября 2018, 02:34

      Что такое "джикия"? Почему оно постоянно брешет, кто позволяет? Болтун Дзюба передал ей свои полномочия?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > serppion 6 сентября 2018, 08:50

      Тебя кто спрашивает? Твоя проблема?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 5 сентября 2018, 23:41

      Банков в стране тоже много лишних оказалось.Причём все как на подбор коммерческие.
      Может это тоже кому то надо было ?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 23:33

      Как сказал один известный политик :"Нет человека ,нет проблем". Все это можно отнести к Амкару.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 сентября 2018, 23:06

      Возможно тот вариант когда посчитали, что лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 5 сентября 2018, 22:55

      Финансировать,финансировать,финансировать..как проститутки..Город на них ишачить должен. ..
      ИдЫ работай,дАрАгой грузЫн,ну!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11