Джикия: «Амкар» не нашел финансирование? Если честно, считаю, что кто-то просто прикрыл это все»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился мнением о закрытии «Амкара».

«Есть ли системная проблема в закрытии «Амкара»? Это очень глобальный вопрос. Пермь, город-миллионик, спонсирует такой клуб как «Амкар», которому, по сути, не так много надо, чтобы существовать в Премьер-лиге, и очень качественно существовать. И если город не может найти такие деньги... Если честно, я считаю, что просто кому-то это не надо было. И он просто прикрыл это все.

Но тут уже ничего не сделаешь, тем более словами. Кому-то просто не хотелось, и он закрыл клуб. Посчитал, что так нужно. Знаю, что «Амкаре» в последнее время были большие долги. Но это касается не только «Амкара». Многие команды с такой проблемой живут очень долго», – сказал Джикия.

«Амкар» умер