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  • Джикия: «Амкар» не нашел финансирование? Если честно, считаю, что кто-то просто прикрыл это все»

Джикия: «Амкар» не нашел финансирование? Если честно, считаю, что кто-то просто прикрыл это все»

5 сентября 2018, 22:16
9

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился мнением о закрытии «Амкара».

«Есть ли системная проблема в закрытии «Амкара»? Это очень глобальный вопрос. Пермь, город-миллионик, спонсирует такой клуб как «Амкар», которому, по сути, не так много надо, чтобы существовать в Премьер-лиге, и очень качественно существовать. И если город не может найти такие деньги... Если честно, я считаю, что просто кому-то это не надо было. И он просто прикрыл это все.

Но тут уже ничего не сделаешь, тем более словами. Кому-то просто не хотелось, и он закрыл клуб. Посчитал, что так нужно. Знаю, что «Амкаре» в последнее время были большие долги. Но это касается не только «Амкара». Многие команды с такой проблемой живут очень долго», – сказал Джикия.

«Амкар» умер

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Спартак Джикия Георгий
Комментарии (9)
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Антон bx14e
1536177303
Финансировать,финансировать,финансировать..как проститутки..Город на них ишачить должен. .. ИдЫ работай,дАрАгой грузЫн,ну!
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Рубик Докоян
1536178019
Возможно тот вариант когда посчитали, что лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас...
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zigbert
1536179602
Как сказал один известный политик :"Нет человека ,нет проблем". Все это можно отнести к Амкару.
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Мары
1536180067
Банков в стране тоже много лишних оказалось.Причём все как на подбор коммерческие. Может это тоже кому то надо было ?
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serppion
1536190479
Что такое "джикия"? Почему оно постоянно брешет, кто позволяет? Болтун Дзюба передал ей свои полномочия?
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Jack24
1536209939
Перми не нужен футбол, на амкар никто не ходил
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prezent2017
1536213082
Новый губер просто прихлопнул Амкар. Ну а как же, воровать-то надо, а тут Амкар какой-то деньги сосет. Не хватает, однако.
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Полная Канистра
1536244095
футбол или домик за бугром? конечно домик у моря с парьмами
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